Nema straha od praznih pumpi: Goriva će biti dovoljno, ali poskupljenje i novi talas inflacije su neminovni

Sukob na Bliskom istoku neminovno će se odraziti i na privredu u kontekstu poskupljenja goriva - trenutno nema signala da bi moglo doći do prave nestašice goriva, ali poskupljenje jeste realna mogućnost, posebno ako se sukob produbi tvrde iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Iz Komore navode da nestašice goriva nisu očekivane u kratkom roku, ali poskupljenje i veća volatilnost cijena svakako jesu. Dakle, nema rizika fizičke nestašice zbog prekida jer BiH ne uvozi sirovu naftu direktno iz ratnih zona, derivati se nabavljaju preko regionalnih distributera i rafinerija u regiji dok je rast cijena neminovan.

Smatraju kako će u slučaju dužeg trajanja rata neminovno doći do povećanog troška energije i transporta, te zbog toga vjerojatno i inflatornog pritiska, ukupnog povećanje troškova poslovanja (kompanijama koje se oslanjaju na uvoz sirovina/energenata bi se mogla smanjiti profitna marža ili poremećaj u trgovinskim tokovima) te povećanje rizika u investicijama i poslovnoj klimi.

Iz STK naglašavaju da se već zabilježene posljedice ovog sukoba - cijene goriva na pumpama su porasle, što izravno utiče na poslovanje u BiH, prvenstveno kroz povećanje cijena energenata i neizvjesnosti u poslovanju. Poručuju da BiH nema stratešku zavisnost o nafti, ne uvozimo ključne prehrambene proizvode iz ratom pogođenih zemalja, energetski sistem nije povezan s tamošnjom infrastrukturom, niti industrijska proizvodnja u BiH ovisi isključivo o zemljama pogođenim ratom. Stvarni rizik u ovom slučaju za BiH je globalni rast cijena energenata.

"Dakle, ako sukob ostane regionalan, bez šire energetske eskalacije, pad izvoza i uvoza bio bi minimalan i kratkoročan. Ako dođe do šireg energetskog šoka moguć je pad izvoza od tri do sedam odsto, indirektno kroz pad tražnje u EU, uz istovremeni rast inflacije", navode iz STKBiH, prenose federalni mediji.