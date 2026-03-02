logo
Vozači sipali gorivo i u kanistere: Moguća nova poskupljenja do 20 feninga, strahuje se od cijene iznad tri marke

Vozači sipali gorivo i u kanistere: Moguća nova poskupljenja do 20 feninga, strahuje se od cijene iznad tri marke

Autor Dušan Volaš Izvor Nezavisne
0

Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, prognozira da je u BiH moguće poskupljenje goriva i do 20 feninga po litru.

Poskupljenje goriva u BiH do 20 feninga Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Bečarević, ipak, ističe da građani nemaju potrebu da hrle na benzinske pumpe, kakav je scenarij primijećen sinoć, kada su vozači sipali gorivo i u kanistere.

Šta bi moglo biti dramatično

"Još uvijek nema potrebe za tim. Cijena je trenutno 79 dolara i s obzirom na sva dešavanja posljednjih dana, mislim da je to još dosta korektna cijena. Ako ovakvo stanje ostane do kraja sedmice, to će zahtijevati povećanje cijene derivata između 10 i 20 feninga", rekao je Bečaravić za "Nezavisne novine".

To, dodaje, nije dramatično, ali će problem biti ako cijena na svjetskom tržištu nadmaši 100 dolara.

"E, onda je tu već cijena derivata oko tri marke, negdje možda i preko toga. Tako da, u ovom trenutku, ovo je još dosta dobro", naveo je Bečarević.

Postoji još veći problem

Postoji, međutim, dodaje on, još jedan problem, a to je da su cijene gasa na tržištima odnosno spotovima povećane za više od 23 odsto.

"To je u ovom trenutku puno ozbiljnije, nego ovo povećanje cijene nafte od 10 odsto. Znamo da se za proizvodnju električne energije troši puno gasa, a s druge strane, imate gotovo prazna skladišta u Evropi. Tako da, ovaj skok, koji se odnosi na gas, ako se zadrži sedmicama ili mjesecima, to će uticati na cijene električne energije. A, činjenica je da smo mi jednim dijelom i uvoznici električne energije", rekao je Bečarević.

