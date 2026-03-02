Napad na vojnu bazu na Kipru može aktivirati NATO član 5! Oglasio se predsjednik, porodice hitno evakuisane (Video)

Predsjednik Kipra Nikos Hristodulides potvrdio je manju štetu nakon što je dron tipa Šahed udario britansku vojnu bazu u Akrotiriju. Velika Britanija je odmah evakuisala porodice, dok baza ostaje potpuno operativna.

Izvor: Profimedia/ Iakovos Hatzistavrou / AFP

Kipar je u pripravnosti nakon napada dronom na britansku bazu u Akrotiriju. Predsjednik Nikos Hristodulides obratio se javnosti nakon što je jedan dron udario u bazu, najvjerovatnije sa namerom da ošteti pistu.

"U 00:03 časova, bespilotna letjelica tipa Šahed srušila se na vojne objekte britanskih baza u Akrotiriju, prouzrokovavši manju materijalnu štetu. Od samog početka, sve nadležne službe Republike su bile u stanju pripravnosti i pune operativne spremnosti", naveo je Hristodulides i dodao:

"Istovremeno, odmah sam sazvao Savjet za nacionalnu bezbjednost radi procjene situacije, koji je i dalje u stalnim konsultacijama. Istovremeno, u stalnom sam kontaktu sa svim evropskim liderima i liderima drugih država u vezi sa razvojem događaja", istakao je Hristodulides.

Kako je rekao, Kipar se nalazi u regionu posebne geopolitičke nestabilnosti sa mnogim izazovima i problemima, koji prolazi kroz neviđenu krizu.

"Želim da budem jasan: Naša zemlja ni na koji način ne učestvuje i ne namjerava da bude dio bilo kakve vojne operacije. Ostajemo posvećeni humanitarnoj ulozi koju smo služili sve ovo vreme, uvek kao deo rešenja, a ne problema, i nastavićemo da djelujemo sa istom odgovornošću. Činimo sve što možemo, a bezbjednost zemlje i njenih građana nam je primarna briga", rekao je predsjednik Kipra.

NOW: Live camera in Limassol, Cyprus captures activity in the sky near RAF Akrotiri roughly 30 minutes ago - what appears to be a jet or interceptor seen launching shortly after reports of an explosion and Iranian missile strike at the base.pic.twitter.com/r57fQZFLiu — Conflict Alarm (@ConflictAlarm)March 1, 2026

Velika Britanija evakuiše porodice iz svoje vazdušne baze na Kipru

Porodice koje žive u britanskoj vojnoj bazi na mediteranskom ostrvu Kipar premeštaju se nakon što je dron pogodio lokaciju kasno u nedjelju. Britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je premještanje članova porodica "preventivna mjera", dodajući da vazdušna baza Kraljevskih vazduhoplovnih snaga Akrotiri ostaje potpuno operativna i "štiti bezbjednost Velike Britanije i njenih interesa".

Ovo se dešava nakon što je Velika Britanija pojačala svoje vojne baze na Kipru unapređenim odbrambenim mjerama, uključujući radare, protiv-dron sisteme, lovce F-35 i kopnenu protivvazdušnu odbranu, kako bi podržala bezbjednost i stabilnost na Bliskom istoku.

Svaki potvrđeni napad na britansku vojnu instalaciju mogao bi postati posebno značajan jer, prema članu 5 NATO-a, napad na jednog člana smatra se napadom na sve članice. Međutim, zemlja bi morala da aktivira član 5 kako bi uključila ostale NATO zemlje u sukob.