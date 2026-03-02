Pošte Srpske uvele 14 paketomata: Pošiljke dostupne 24 časa dnevno

Pošte Srpske pustile su u rad ukupno 14 paketomata na različitim lokacijama širom Republike Srpske, čime je napravljen značajan iskorak u modernizaciji poštanskih usluga i digitalnoj transformaciji ovog javnog preduzeća.

Izvor: Pošte Srpske

Nova usluga omogućava korisnicima da pošiljke preuzimaju 24 časa dnevno, sedam dana u sedmici, bez čekanja u redovima i bez ograničenja radnog vremena pošte. U Poštama Srpske ističu da je usluga posebno prilagođena savremenom načinu života, naročito građanima koji kupuju putem interneta ili zbog poslovnih obaveza nisu u mogućnosti da poštu posjete u redovnom radnom vremenu.

Paketomat je savremeni automatizovani uređaj koji omogućava brzo i sigurno samostalno preuzimanje pošiljke. Nakon što pošiljka stigne u paketomat, korisnik putem SMS ili Viber poruke dobija jedinstveni kod koji unosi na ekranu uređaja, nakon čega se ormarić sa pošiljkom automatski otvara.

Direktor Pošta Srpske, Miladin Radović, izjavio je da uvođenje paketomata predstavlja važan korak u procesu digitalne transformacije preduzeća.

„Uvođenjem paketomata našim korisnicima omogućavamo veću fleksibilnost i jednostavnije preuzimanje pošiljaka u vrijeme koje njima odgovara. Ovo je važan korak u procesu digitalne transformacije Pošta Srpske i nastavak našeg opredjeljenja da unapređujemo kvalitet usluga i pratimo savremene trendove“, rekao je Radović.

Glavne prednosti paketomata su dostupnost 24/7, mogućnost izbora lokacije, brzo preuzimanje bez zadržavanja, kao i sigurnost pošiljke do trenutka preuzimanja.

Paketomati su postavljeni na pristupačnim i frekventnim lokacijama, a najveći broj korišćenja u prvim danima zabilježen je u Banjaluci.

U Banjaluci je postavljeno pet paketomata: pored pošte u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića 93 (41 pretinac), na benzinskim pumpama Nestro Petrol u ulicama Krajiških brigada 2, Dr. Mladena Stojanovića i Bulevar srpske vojske 3 (po 41 pretinac), te na benzinskoj stanici „EuroBenz“ u Bulevaru Desanke Maksimović (20 pretinaca). Po jedan paketomat postavljen je u Gradiška (BS Nestro Petrol, Vuka Karadžića 2), Prijedor (BS Nestro Petrol, 29. novembra) i Doboj (BS Nestro Petrol, Svetog Save bb).

U Bijeljinu su instalirana tri uređaja: na Nestro Petrolu u Račanskoj 92 (20 pretinaca), u TC Oktan u Sremskoj 2 (41 pretinac) i na benzinskoj stanici „Monaco“ u Ulici Stefana Dečanskog 88 (20 pretinaca). Paketomati su postavljeni i u Istočnom Sarajevu (BS Nestro Petrol, Nikole Tesle 52) i Trebinje (BS Nestro Petrol, Trebinjskih brigada bb).

Iz Pošta Srpske poručuju da će nastaviti sa unapređenjem usluga i uvođenjem savremenih rješenja s ciljem poboljšanja korisničkog iskustva, dok su lokacije paketomata i dodatne informacije dostupne na zvaničnoj internet stranici preduzeća.