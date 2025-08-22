Pošte Srpske i BH Pošta obustavile prijem pošiljaka za SAD zbog novih carinskih pravila

Pošte Srpske i BH Pošta od danas su obustavile prijem svih vrsta poštanskih pošiljaka za Sjedinjene Američke Države, osim pošiljaka brze pošte u međunarodnom saobraćaju koje se šalju putem DHL-a.

Izvor: Shutterstock

Iz Pošta Srpske pojašnjavaju da je ova odluka posljedica novih carinskih i tarifnih pravila SAD-a koja stupaju na snagu 29. avgusta 2025. godine, a kojima se ukida dosadašnji "de minimis" prag za uvoz poštanskih pošiljaka čiji je sadržaj roba.

"Do sada su pošiljke manje vrijednosti, do 800 dolara, prolazile pojednostavljen carinski pregled i bile oslobođene plaćanja carinskih dažbina. Sada se carina i druge dažbine moraju obračunati i platiti unaprijed, bez obzira na vrijednost, što značajno mijenja postupak prijema u zemlji porijekla", naveli su iz Pošta Srpske.

Kako dodaju, poštanski operateri širom Evrope i svijeta privremeno su obustavili prijem pošiljaka za SAD, jer detaljni procesi vezani za naplatu carine i dostavljanje podataka američkim službama još nisu jasno definisani.

Slično saopštenje izdale su i BH Pošta, naglasivši da je privremena obustava rezultat nemogućnosti provedbe novih propisa SAD-a i da se radi na pronalaženju rješenja za nastalu situaciju.

"Usljed nemogućnosti primjene američkih propisa, partnerski avio-prevoznici privremeno su obustavili transport međunarodnih poštanskih pošiljaka za SAD", poručili su iz BH Pošta.

(MONDO)