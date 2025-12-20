Izrešetan automobil vođe navijača u Zemunu, napadači u bjekstvu

Na automobilu jednog od vođa navijača FK Zemun, Taurunum boysa, ostali su tragovi sinoćnje sačekuše, koju je on uspio da izbjegne.

Njega su na ulici, dok je vozio automobil, sačekala trojica napadača, a jedan od njih je zapucao. J.J. je kolima naletio na napadača koji je pucao na njega, dok su druga dvojica izbjegla automobil. Tom prilikom J.J. je izgubio kontrolu nad autom i udario u kola koja su stajala na parkingu. Otvorio je vrata i počeo da bježi. Napadači su došli do auta da vide gdje je, ali je on već pobjegao.

Nisu krenuli za njim, već su sjeli u auto na parkingu i odvezli se. Na automobilu vođe navijača ostali su jasni tragovi brutalnog napada, limarija je izrešetana, a stakla polupana od hitaca.

Policija i nadležno tužilaštvo su obavili uviđaj koji je trajao duboko u noć

Policija intenzivno traga za trojicom osumnjičenh. Kontrolišu se medicinske ustanove zbog mogućnosti da je napadač kojeg je J.J.udario kolima zatražio pomoć zbog povreda. Uzeti su snimci sa okolnih kamera kako bi se identifikovalo vozilo kojim su napadači pobjegli. Istraga o ovom pokušaju ubistva vođe "Taurunuma" je u toku, a motiv napada se još uvijek utvrđuje.

