logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izrešetan automobil vođe navijača u Zemunu, napadači u bjekstvu

Izrešetan automobil vođe navijača u Zemunu, napadači u bjekstvu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Na automobilu jednog od vođa navijača FK Zemun, Taurunum boysa, ostali su tragovi sinoćnje sačekuše, koju je on uspio da izbjegne.

Fotografija izrešetanog automobila vođe navijača Zemuna Izvor: Kurir

Njega su na ulici, dok je vozio automobil, sačekala trojica napadača, a jedan od njih je zapucao. J.J. je kolima naletio na napadača koji je pucao na njega, dok su druga dvojica izbjegla automobil. Tom prilikom J.J. je izgubio kontrolu nad autom i udario u kola koja su stajala na parkingu. Otvorio je vrata i počeo da bježi. Napadači su došli do auta da vide gdje je, ali je on već pobjegao.

Izvor: Kurir

Nisu krenuli za njim, već su sjeli u auto na parkingu i odvezli se. Na automobilu vođe navijača ostali su jasni tragovi brutalnog napada, limarija je izrešetana, a stakla polupana od hitaca.

Policija i nadležno tužilaštvo su obavili uviđaj koji je trajao duboko u noć

Policija intenzivno traga za trojicom osumnjičenh. Kontrolišu se medicinske ustanove zbog mogućnosti da je napadač kojeg je J.J.udario kolima zatražio pomoć zbog povreda. Uzeti su snimci sa okolnih kamera kako bi se identifikovalo vozilo kojim su napadači pobjegli. Istraga o ovom pokušaju ubistva vođe "Taurunuma" je u toku, a motiv napada se još uvijek utvrđuje.

(Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

pucnjava navijači Zemun

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ