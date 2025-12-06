Upucan navijač Partizana na Novom Beogradu: U poznatom restoranu sjedio sa bivšim vođom grobara

Upucan muškarac koji je sjedio sa Alibegom u poznatom restoranu na Novom Beogradu.

Večeras oko 21 čas je u poznatom restoranu na Novom Beogradu upucan muškarac N.K. (30), navijač Partizana, koji je sjedio za stolom sa Nenadom Alajbegovićem Alibegom, saznaje "Kurir". Napadači su pobjegli sa lica mesta nakon pucnjave.

Povrijeđeni muškarac prebačen je u bolnicu. Policija je pokrenula akciju "Vihor 3.

Ko je Nenad Alajbegović Alibeg?

Nenad Alajbegović Alibeg je bivši vođa navijača Partizana na kog je dosad pucano više puta. Poslednji put je bio meta napada u julu ove godine na Novom Beogradu.

Dosad je 10 pucano na njega. On je u velikom intervjuu za "Kurir" 2020. godine ispričao svoju životnu priču, intervju je dao iz bolnice.

“Pogođen sam sa dva hica, od kojih je jedan ostao zaglavljen u rebru, i oporavljam se. Ne znam ko je ponovo pokušao da me ubije. Nemam veze s navijačima i njihovim sukobima i klanovima, niti s nestankom Lazara Vukićevića. Već deset godina ne idem na utakmice, niti imam problema sa zakonom”, ovim rečima je započeo razgovor za “Kurir” prije pet godina.

Par dana prije ovog intervjua, bio je ranjen i to takođe na Novom Beogradu kao i u julu ove godine. Tada, 2020, je to bio treći napad na njega, a ukupno 9. pokušaj ubistva od devedesetih.

“Od 2010. pucali su na mene šest puta. Međutim, i tokom devedesetih, koliko se sjećam, najmanje još tri puta bio sam meta. Inače, dosad nije riješen nijedan napad na mene”, nastavio je Alibeg.

Objasnio je da živi od građevinske firme koju ima u Engleskoj. Takođe, naveo je da “nema problema sa zakonom” i da “odavno ne ide na utakmice”.

“Živim od prihoda koji svakog mjeseca dobijam na račun iz Engleske, gde imam građevinsku firmu. U te uplate država može u svakom trenutku da ima uvid.

Nadam da će se napokon otkriti ko je hteo da me ubije. Napad iz juna nije riješen. Tada je takođe nepoznati napadač pucao na mene ispred zgrade u kojoj živim“, govorio je Alibeg o sebi prije pet godina.

Potom je demantovao natpise u medijima iz tog perioda da ima čak 68 krivičnih dela. Kazao je da ima osam krivičnih dela zbog čega je i proveo dve godine u zatvoru zbog razbojništva.

“Kao maloljetnik imao sam četiri krivična i kasnije, do 2010, još četiri. Bio sam i u zatvoru dve godine zbog razbojništva, ali kao što sam već rekao, već deset godina sam čist pred zakonom”, zaključio je on razgovor za “Kurir” 2020. godine.

