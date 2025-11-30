Tragedija u Kaliforniji: Najmanje četvoro mrtvih i deset ranjenih u brutalnoj pucnjavi na porodičnom okupljanju

Najmanje četvoro ljudi je ubijeno, a desetoro ranjeno u brutalnoj pucnjavi tokom porodičnog okupljanja u Stoktonu, Kalifornija. Među povređenima su i djeca, a na terenu su dodatne snage FBI-ja i federalnih agenata.

Izvor: EPA/LLOYD MITCHELL

Najmanje četiri osobe izgubile su život, a 10 ih je ranjeno u pucnjavi u dvorani u Stoktonu, Kalifornija, u subotu uveče, potvrdile su lokalne vlasti. Prema podacima kancelarije šerifa okruga San Hoakin, incident se dogodio neposredno prije 18 časova u bloku 1900 Lusil avenije.

Portparolka kancelarije Heder Brent rekla je da se pucnjava dogodila tokom porodičnog okupljanja koje se odr\avalo u dvorani, opisujući incident kao "nezamisliv", objavio je ABC njuz.

Brent je izjavila da su žrtve bile različite starosti, uključujući maloletnike. Nije objavljeno novo stanje ranjenih, ali je prethodno potvrđeno da je nekoliko ljudi hospitalizovano.

"Naš glavni prioritet trenutno je da identifikujemo počinioca", rekla je. Dodala je da je posebno tragično što su među povrijeđenima djeca i izrazila saučešće porodicama žrtava i cijeloj zajednici. Na lice mjesta su poslate i dodatne snage, uključujući FBI i Biro za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive (ATF).

Stokton, grad sa oko 320.000 stanovnika u centralnoj Kaliforniji, nalazi se oko 70 kilometara južno od Sakramenta. Kancelarija guvernera Kalifornije Gevina Njusoma saopštila je da je guverner upoznat sa, kako su naveli "užasnim događajem".