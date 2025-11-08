Pucano iz vozila u pokretu na agente granične patrole: Haos u Čikagu, policija na nogama (Video)

Pucnjava u Čikagu, pucano na agente Granične patrolne službe.

Izvor: You Tube/WGN News/Screenshot/Ilustracija

U Čikagu u Sjedinjenim Američkim Državama je pucano na agente američke Granične patrolne službe tokom imigracionih operacija, piše "ABC 7 Chicago". Agenti su bili u akciji sprovođenja imigracionih zakona u četvrti Little Village u Čikagu kada je muškarac vozio crni džip i ispalio je hice na agente nakon čega je pobjegao sa lica mesta.

Nakon pucnjave, grupa ljudi je bacala limenke sa bojom i cigle na vozila granične patrole. Korišćena je i fleš-bomba dok su gomile okruživale federalne agente na više blokova.