Pucano iz vozila u pokretu na agente granične patrole: Haos u Čikagu, policija na nogama (Video)

Pucnjava u Čikagu, pucano na agente Granične patrolne službe.
U Čikagu u Sjedinjenim Američkim Državama je pucano na agente američke Granične patrolne službe tokom imigracionih operacija, piše "ABC 7 Chicago". Agenti su bili u akciji sprovođenja imigracionih zakona u četvrti Little Village u Čikagu kada je muškarac vozio crni džip i ispalio je hice na agente nakon čega je pobjegao sa lica mesta.
Nakon pucnjave, grupa ljudi je bacala limenke sa bojom i cigle na vozila granične patrole. Korišćena je i fleš-bomba dok su gomile okruživale federalne agente na više blokova.
BREAKING FROM CHICAGO CHAOS IS ERUPTING— SANTINO (@MichaelSCollura)November 8, 2025
Today, U.S. Border Patrol was conducting immigration enforcement operations near 26th Street and Kedzie Avenue in Chicago, Illinois, when an unknown male driving a black Jeep fired shots at agents and fled the scene. An unknown number of…pic.twitter.com/v6FIXFNS27