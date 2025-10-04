Noćna racija u Čikagu, specijalci se spustili helikopterima na krov zgrade: Trampovi agenti djecu izvukli iz kreveta

Agenti Granične patrole sproveli su raciju u zgradi u Čikagu.

Izvor: Anna Moneymaker/Shutterstock/U.S. Army / Zuma Press / Profimedia

Agenti Granične patrole sproveli su u toku noći petka na subotu raciju u stambenoj zgradi u Čikagu u Sjedinjenim Američkim Državama, piše "Rojters". Specijalci su koristili helikoptere i spustili su se na krov zgrade.

Akcija je bila usmjerena na članove organizovanih kriminalnih bandi. Osim njih, privođeni su i američki državljani kao i njihovi članovi porodica.

Granične patrole su ranije čuvale granice Sjedinjenih Država sa Meksikom i Kanadom. Međutim, od povratka Donalda Trampa na vlast, oni imaju drugačije zadatke.

Tokom racije, uhapšeno je nekoliko američkih državljana. Ova akcija je izvedena po naredbi Trampa i njegovoj najavi da će pojačati imigracionu kontrolu u Čikagu.

Što se tiče djece uhapšenih, njima će se obezbijediti sigurna starateljska briga. Privedeno je četvoro djece zbog roditelja koji nisu imali legalan status