Nikola Vučević ostaje u Čikagu: "Zvali su me, sve je riješeno"

Nikola Vučević otklonio sve dileme, poznato gdje će igrati naredne sezone.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostaje igrač Čikago Bulsa i naredne sezone. Iskusni centar će predvoditi Crnogorce na Eurobasketu, što će mu vjerovatno biti poslednji turnir u nacionalnom dresu pošto je najavio povlačenje.

Vučević je otkrio da je imao poziv generalnog menadžera Bulsa i tako otklonio dileme oko njegove potencijalne selidbe u NBA ligi. Kaže da je bilo dosta neistina proteklih nedjelja i da je konačno stavljena tačka na spekulacije.

"Prošle nedjelje me je zvao generalni menadžer Bulsa (Mark Eversli) zbog svih tih glasina i potvrdio da nijedna nije tačna i da još važi sve što je rekao poslije sezone. To sam znao, ali je uvijek lijepo kad vas kontaktira generalni menadžer da bi to rekao", rekao je Vučević.

Kružile su priče da ga želi nekoliko evroligaša, ali je miljenik navijača Crvene zvezde riješen da ostane još koju godinu u najjačoj košarkaškoj ligi.

"Uvijek ima glasina, većinom su lažne. Sve je to nonsens. Na primjer, glasina o ‘bajautu’ je loše protumačena u Evropi. Znam kako posao funkcioniše, u posljednjoj godini ugovora uvijek ima spekulacija. Budući da to ne mogu da kontrolišem, trudim se da se ne nerviram oko toga", jasan je NBA as.

Navijači Zvezde sanjaju njegov dolazak

Nije tajna da je Vučević veliki navijač Crvene zvezde, ali kako godine prolaze, sve su manje šanse da će ga Delije vidjeti u crveno-bijelom dresu. Prije nekog vremena je jasno stavio do znanja da ne razmišlja o povratku u Evropu.

"Veoma se dobro osjećam fizički. Mislim da me timovi u NBA cijene i da naravno moguda razumijem da će tokom vremena moja uloga možda biti promijenjena i da ću biti u drugačijoj situaciji. To sam spreman da prihvatim. Vidio sam članak o tome da se za mene interesuju timovi iz Evrolige, ali za sada to nije nešto o čemu razmišljam", rekao je on.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:14 Nikola Jokić uči Nikolu Topića da se pozdravi sa timom Izvor: RTS Izvor: RTS

