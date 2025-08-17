logo
Nikola Vučević "isprašio" sina Zvezdine legende: Crnogorci ubjedljivi protiv Izraela

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Strašna partija NBA asa Nikole Vučevića na pripremama za Eurobasket 2025.

crna gora pobijedila izrael dabl dabl vucevica Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia/ Mateusz Birecki / imago sportfotodienst

Košarkaška reprezentacija Crne Gore savladala je selekciju Izraela sa 88:76 u prijateljskom meču u okviru priprema za Eurobasket. Bio je to okršaj NBA asova Nikole Vučevića i Denija Avdije, ali je centar Bulsa izašao kao pobjednik.

Vučević je zabilježio dabl-dabl, pošto je postigao 27 poena uz 10 skokova, a drugi najefikasniji u ekipi je bio Kajl Alman sa 12 poena. S druge strane Izrael su predvodili Roman Sorkin i Tomer Ginat sa po 13 poena, dok su Deni Avdija i bek Hapoela iz Tel Aviva Jam Madar dodali po 12.

Crna Gora će se takmičiti u Tampereu u Finskoj u Grupi B, gdje će se suočiti sa aktuelnim svjetskim šampionom Njemačkom, Litvanijom, Švedskom, Velikom Britanijom i Finskom. Izrael će igrati u Grupi D u Katovicama, Poljska, zajedno sa Poljskom, Francuskom, Belgijom, Islandom i Slovenijom.

Eurobasket 2025. održaće se od 27. avgusta do 14. septembra na Kipru, u Finskoj, Poljskoj i Letoniji.

Tagovi

Nikola Vučević Crna Gora košarka Izrael

