"Riječi ne mogu da opišu koliko mi je značilo": Dirljiv oproštaj Vlada Divca od Den Tane

"Riječi ne mogu da opišu koliko mi je značilo": Dirljiv oproštaj Vlada Divca od Den Tane

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Vlade Divac objavio emotivni oproštaj od Den Tane, svog prijatelja koji mu je pomogao kada je bilo najpotrebnije

vlade divac se oprostio od den tane Izvor: Dušan Milenković/ATA images/Antonio Ahel/ATAImages

Legendarni srpski košarkaš, Vlade Divac (57), emotivnom porukom se oprostio od Den Tane, srpsko-američkog biznismena koji je u SAD otišao kao Dobrivoje Tanasijević.

Den Tana preminuo je u u subotu u 91. godini od teške bolesti, a Divac je u dirljivom oproštaju na društvenim mrežama naglasio koliko mu je pomogao. Kada se kao mladi košarkaš doselio u Los Anđeles krajem osamdesetih, Vlade je kod Den Tane naišao na doček koji mu nikad nije zaboravio.

"Dočekao si me kao člana porodice od prvog dana. Kada sam prvi put došao u El-Ej, obezbijedio si da imam mjesto gdje pripadam, da imam stolicu za tvojim stolom, da imam sa kim da podijelim svoju priču i na kraju, i svoj dres na zidu. Značilo mi je to više nego što riječi mogu ikad da opišu. Nikad nikome nisi rekao 'Ne'. Hvala ti za sve, moj prijatelju. Počivaj u miru, Den Tana", objavio je Divac.

Den Tana dočekao Divca u Los Anđelesu

Den Tana doseio se u Sjedinjene Države pedesetih godina, od fudbalera postao glumac i gemeralni menadžer tamošnjih timova, kao i vlasnik noćnog kluba, a zatim i restorana italijanske kuhinje u El-Eju.

Razvivši svoj biznis, Den Tana je okupljao u svom restoranu i oko sebe velike glumce, Džona Vejna, Kirka Daglasa, Karla Maldena, Džeka Nikolsona, Ričarda Bartona i druge. Sa svojim kontaktima našao se pri ruci i Divcu, kome je olakšao prve dane i boravak u Sjedinjenim Državama, gdje je srpski as postao jedan od najboljih centara na svijetu.

(MONDO)

Tagovi

Vlade Divac Den Tana košarka

