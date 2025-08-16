logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Rekao sam ženi šta da rade na mojoj sahrani": Den Tana ostavio posljednju želju i miran umro, zbog svog kluba

"Rekao sam ženi šta da rade na mojoj sahrani": Den Tana ostavio posljednju želju i miran umro, zbog svog kluba

Autor Dragan Šutvić
0

Dobrivoje Tanasijević, Den Tana, ostavio je supruzi želju za svoju sahranu.

Posljednja želja Dena Tane prije smrti Izvor: MN PRESS

Poznati srpski biznismen Dobrije Tanasijević, u Americi poznat kao Den Tana, preminuo je u 91. godini od posljedica teške bolesti. Bio je Srbin sa filmskom životnom pričom, koja ga je vodila od igranja fudbala za Zvezdu, preko nastupa na zapadu Evrope, pa do Sjedinjenih Država, u kojima je stekao bogatstvo, otvorio ugledni restoran u Los Anđeles, ušao u svijet šou-biznisa sa holivudskim zvijezdama...

Iskren i otvoren u razgovorima sa novinarima, uvijek je iznosio hit-anegdote i bio zahvalan sagovornik. I bio je izričit u nekim svojim stavovima, poput onog da ne želi da posjeduje mobilni telefon.

"U životu nisam imao mobilni telefon. I to sam se zakleo kada se pojavio. Najviše zbog mušterija kojima je to smetalo. Rekao sam sadašnjoj ženi, kad umrem, stavi jedan telefon u sanduk, ako budem slučajno živ, da se javim, da me vade", govorio je Den Tana u jednom intervjuu.

Možda će vas zanimati

Nikada nije prekidao Den Tana vezu sa Srbijom, vraćao joj se i vratio. Bio je istaknuti fudbalski funkcioner decenijama - i u Jugoslaviji i u samostalnoj Srbiji, u kojoj je od 2008. do 2009. vodio FK Crvena zvezda kao predsjednik.

Bio je ponosan na Brentford, klub koji je sedamdesetih preuzeo kada je bio na samom dnu engleskog fudbala i doživio je da ga vidi i u Premijer ligi.

"U vrijeme kada sam preuzeo Brentford, 1974. godine, bili su na 92. mjestu od 92 profesionalna kluba u Engleskoj. Uložio sam milion funti, spasio ih bankrota i obećao da će kad-tad igrati u elitnom rangu engleskog fudbala. Imao sam ponude Čelzija i Arsenala, ali mi je moj prijatelj Frenk Blanston rekao da Brentford ima najbolje navijače na ostrvu. U to sam se uvjerio već na prvoj utakmici, izgubili smo 3:1, a cijeli stadion je pjevao 'pčelice, mi vas volimo'. Zapadni deo Londona, radnička klasa, obožavaju svoj klub. Pored toga, nosili su crveno-bijele dresove i to je bio razlog više da poslušam Blanstona, jer su me podsjećali na moju Crvenu zvezdu", rekao je Den Tana u ekskluzivnom razgovoru sa kolumnistom MONDA Nebojšom Petrovićem.

"Sad mogu i da umrem"

Posjedovao je samo 10 odsto kluba, ali je od starta uložio cijelog sebe u rekonstrukciju i preporod Brentforda.

"Pitao sam ostale akcionare da li su čuli za Hitlera i Staljina, pa sam im rekao da ću se ja ponašati gore od njih dvojice. Pokušali su da mi uvale svoje sinove za potpredsjednike, ali ja sam otišao na tribinu i iz redova navijača izabrao svoje pomoćnike. To mi je bio najbolji potez u karijeri fudbalskog rukovodioca. Navijači su srce kluba, taj Piter Džons se pokazao kao pravi potpredsjednik i Brentford je iz kola u kolo, iz sezone u sezonu, počeo da napreduje i da se penje na ljestvici engleskog fudbala".

Istorijska promocija u Premijer ligu dogodila se ovog ljeta, 74 godine nakon posljednjeg učešća u eliti.

"Sad mogu i da umrem, ispunio sam obećanje bez obzira što već dugo nisam u rukovodećim strukturama Brentforda. Igrali su prije mhesec dana protiv Arsenala u 1. kolu nove sezone i pozvali su me da budem gost u svečanoj loži od 10 mjesta. Bilo je mnogo zainteresovanih, poveo sam ćerku Gabrijelu, inače filmsku producentkinju sa dva Oskara o čemu mediji u Srbiji uopšte ne pišu, zatim glumca Ralfa Fajnsa i još nekoliko njih iz svijeta Holivuda. Bilo nas je osmoro, a znate li ko je popunio ostala dva mjesta? Pronašli su dvojicu navijača koji su prije 74 godine bili na stadionu kada je Brentford u posljednjem kolu izgubio od Arsenala i ispao u Drugu ligu. Imali su tada 10 godina, jedan je bio na ramenima oca, drugi na ramenima dede. Sada imaju 84 godine i misle da su najstariji živi navijači Brentforda. Ali nisu, ja imam 86, iako ne djeluje tako".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Den Tana fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC