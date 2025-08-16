Preminuo Den Tana

Dobrivoje Tanasijević, Den Tana, preminuo je poslije borbe sa teškom bolešću.

Izvor: MN PRESS

Preminuo je Den Tana, srpsko-američki biznismen rođen pod imenom Dobrivoje Tanasijević. Borio se posljednjih godina sa teškom bolešću i preminuo je u 91. godini u jednoj privatnoj bolnici.

Den Tana je bio ugostitelj, a u mladosti talentovani fudbaler, koji je iskoristio jedno gostovanje FK Crvena zvezda u Belgiji da zatraži i dobije politički azil. Igrao je potom u Nemačkoj, Kanadi, a od 1954. je radio i živio u Sjedinjenim Državama. Uz fudbal, ušao je u društvo selebritija, završio glumačku školu u Malibuu i ušao u filmsku industriju.

Glumio je u nekoliko filmova "The Enemy Below", "Rin Tin Tin" i "Nedodirljivi" (The Untouchables"), a u Los Anđelesu je imao restoran italijanske hrane, koji su posećivale najveće zvezde Holivuda.

Bio je istaknuti fudbalski radnik i visoki funkcioner Fudbalskog saveza Jugoslavije, kao i predjsednik FK Crvena zvezda od septembra 2008. godine do aprila 2009, kada je podneo ostavku.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!