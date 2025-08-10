"Tukli su se zbog Divca, čekao sam sa Žarkom Lauševićem": Kad se pojavio Hido Turkoglu, govorio je na srpskom

Kako je bilo večerati uz NBA superstarove Vlada Divca i Predraga Stojakovića na vrhuncu njihove slave? Nikola Čuturilo otkrio je u košarkaškom podkastu Luke i Kuzme

Večera srpskih košarkaških divova Vlada Divca i Predraga Stojakovića sa poznatim glumcem Žarkom Lauševićem u Njujorku 2002. bila je događaj u kojem je "Lauš" vidio izbliza kako izgleda NBA glamur.

U njegovom prisustvu bio je i poznati muzičar Nikola Čuturilo, koji je u košarkaškom podkastu sa Lukom i Kuzmom ispričao detalje te večeri.

"Jednom u životu sam gledao NBA utakmicu uživo, to je bilo 2002. godine, gledao sam Sakramento - Njujork Niks u Medison Skver Gardenu. Igrali su Vlade i Peđa i moram priznati da mi se nije svidjelo uopšte, sve to zajedno. Meni je to bilo sve sem košarke".

Čuturilo je izbliza shvatio da je sve što se vidi na TV-u zapravo "režirano".

"To je nevjerovatno, ti ljudi kao da su gladovali mjesec dana prije nego što su došli na tu utakmicu. Non-stop kruže neki cijeli pilići, to se krka. I sve ono što na TV-u izgleda kao simpatičan i spontan geg, sve to je izrežirano. To vidiš na licu mjesta. I traje beskonačno dugo, to traje 3 sata, taj krkanluk i to ludilo".

Poslije utakmice shvatio je koliko je veliki Vlade

"Bilo mi je jako interesantno jer smo se našli sa Divcem pokojni Žarko Laušević i ja poslije utakmice. On je 40 minuta izlazio iz sale, toliko mu je bilo potrebno da se slika sa svakim vatrogascem, sa svakom čistačicom. I onda je bio pakao, jer mi je rekao da je to jedini grad gdje može da hoda slobodno, nastala je tuča među taksistima ko će da ga vozi. Ludilo. To je bio prvi put u životu da sam bio u prisustvu ozbiljne planetarne zvijezde, koja je to bila više nego zasluženo. Poslije sam čuo i priče i o humanitarnom radu i svemu"

Sa njima je bio i turski internacionalac i ljubimac navijača u Srbiji Hido Turkoglu.

"Nakon toga nam se pridružio Peđa u tom restoranu, ubrzo je došao i Turkoglu, koji priča srpski, što mi je bilo fascinantno. Priča i sve razumije. Rekao je 'Meni je maternji srpski'".

Laušević ujutru radio moleraj kraj restorana

Pokojni Žarko Laušević je takođe živo pamtio tu večeru decenijama. Jednom prilikom je javno ispričao detalje. U tom periodu je radio u Njujorku kao moler.

"Često su Vlade Divac i Peđa Stojaković dolazili u Njujork i, kada bi gostovao Sakramento, pozvali bi nas da idemo negdje na večeru. Prvo da odgledamo utakmicu, pa na večeru. Jednom se potrefio restoran 'Ćiprijani' i sad boriti se... Nit' je da se ja borim sa Divcem i Stojakovićem oko plaćanja računa, bez obzira koliko hoćeš i želiš, samo te pogledaju kao: 'Nemoj, molim te' Tu je bilo i neko vino koje ne znam koliko košta. Njujork noću i ne poznajem, ne izlazim, i... Sutradan mamuran dolazim i shvatim da ja, u stvari, radim moleraj prva vrata pored Ćiprijanija za dnevnicu od 80 dolara, a ceh je sinoć bio ne znam ni koliko. To je neki apsurd... Učinilo je sve to da budem oprezniji", ispričao je jednom prilikom Laušević.

O srpskim korijenima Hidajeta Turkoglua

Hidajet "Hido" Turkoglu (46) napravio je veliku NBA karijeru od 2000. do 2015. godine, poslije čega je postao predsjednik Košarkaškog saveza Turske 2016. Bio je član moćnih Sakramento Kingsa sa početka vijeka, a poznato je da su roditelji iz Sjenice, gdje su se njegovi preci prezivali Ramićević.

Nakon odlaska u Tursku, porodica je preuzela prezume Turkoiglu, koje se može prevesti kao "turski sin".

