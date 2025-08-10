Bosna zadržala dvojicu iskusnih košarkaša

Đoko Šalić i Jure Zubac produžili su u nedjelju ugovore sa Bosnom, potvrdio je sarajevski klub.

Đoko Šalić i Jure Zubac će igrati naredne sezone u dresu "studenata".

Iskusni centar visok 210 cm ostaje dio ekipe i uoči nove sezone!

U protekloj sezoni, u ABA 2 ligi, Đoko Šalić je za nešto manje od 18 minuta po utakmici bilježio prosječno devet poena, četiri skoka i asistenciju, pružajući izuzetno kvalitetan doprinos u rotaciji unutrašnje linije.

Najzapaženiji nastup imao je na teškom gostovanju protiv Vojvodine u ABA 2 ligi, kada je ubacio 35 poena (5/5 za tri poena), uz osam skokova i dvije asistencije, ostvarivši indeks korisnosti 39.

U septembru puni 30 godina, a naredna sezona biće mu treća u dresu Bosne, gdje će nastaviti igrati važnu ulogu u centarskom tandemu i donijeti potrebnu širinu u igri pod košem.

Zubac (30) će takođe ostati u Bosni treću sezonu zaredom.

U prošloj sezoni je odigrao skoro 50 utakmica, donoseći značajan doprinos na oba kraja terena.

U prosjeku je bilježio 8.4 poena i 4.4 skoka za 18 minuta igre – uz prepoznatljivu borbenost i timsku energiju, posebno u defanzivnim zadacima.

Bosna će u novoj sezoni igrati u ABA ligi i i FIBA Evrokupu.

