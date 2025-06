Vlade Divac izašao iz bolnice: Supruga Ana objavila fotografiju i sve oduševila komentarom

Vlade Divac izašao je iz bolnice i sad se nalazi na oporavku u Igalu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Vlade Divac (57) izašao je iz bolnice, nakon što je operisan i ugrađen mu je vještački kuk. Već tada preporučen mu je oporavak u Igalu, a sada je njegova supruga i objavila fotografiju sa rehabilitacije, uz interesantan komentar.

Ana Divac, supruga proslavljenog košarkaša, objavila je fotografiju iz Igala, na kojoj se u prozoru vidi njen odraz i odraz bivšeg igrača Lejkersa. Dodala je Ana i komentar: "Romantika u Igalu."

Izvor: Screenshot/Instagram/@ana_divac

Ana Divac je tokom posljednjih dana revnosno obavještavala sve koji se brinu za zdravlje legendarnog košarkaša. Tako je prije nekoliko dana objavila:

"Danas sam na tajnom zadatku da ubijedim muža da poslije bolnice ide pravo u Igalo jer kad bi došao kući uništio bi se jer je sve nisko i kreveti i kauč, pogotovo za njegovu visinu, podovi su klizavi. Kao što svako zanimanje ima neku svoju crtu, tako sportisti imaju tu tvrdoglavost, kada prelaze granice", ispričala je Ana Divac u video-poruci koju je podijelila sa svojim pratiocima na TikToku.

"On kada je imao temperaturu, svaku utakmicu je igrao i to je baš karakteristika, sportisti ne bi mogli ni da uspiju da nemaju tu osobinu. Ali, u ovom životu, ja znam neke koji su zbog toga platili glavom. Stalno nam govore kako treba da pređemo svoju granicu i izađemo iz zone komfora, da osjetimo kako je sa druge strane da se ne plašimo. Međutim, ljudi koji imaju velike granice, njihovo iskušenje je da se vrate i sebi i da uspore. I jedno i drugi je teško zato što i jedno i drugo stvara izlaženje iz zone komfora. Razmisliti šta je ono čega se plašite, a šta treba da smanjite i da ne idete na tu stranu jer nije dobro za vas. To mi je baš interesantna tema, pa dijelim sa vama", ispričala je Ana Divac.

Šta je Divac rekao poslije operacije?

Udes koji je imao Vlade Divac zabrinuo je cijeli region, ali i čitav svijet, s obzirom na značaj i uticaj koji ovaj trofejni košarkaš ima. Zbog toga se poslije operacije i nesreće na društvenim mrežama oglasio i sam Divac i tom prilikom rekao je: "Hvala svima na porukama i pozivima, sve je okej. Dobro sam, idemo naprijed!", napisao je on na društvenim mrežama.

Poslije nesreće oglasila se i Ana Divac, koja je tom prilikom napisala: "Imala sam razne velike stresove, avion mi je padao, članovi porodice doživjeli su saobraćajne nesreće, prijatelji i rodbina su umirali u teškim bolovima... U tim najtežim trenucima toliko djelujem pribrano, kao da mi nije ništa", objavila je Ana Divac.