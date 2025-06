"Nemoj Vlade, uništićeš se": Supruga moli Divca poslije nesreće, a zna koliko je tvrdoglav

Ana Divac oglasila se poslije saobraćajne nesreće koju je imao njen muž Vlade Divac koji se i dalje oporavlja. I tvrdoglav je.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Proslavljeni košarkaš Vlade Divac nedavno je doživio saobraćajnu nesreće u Crnoj Gori od koje se i dalje oporavlja, a njegova supruga Ana Divac oglasila se ponovo na TikToku u kome je otkrila nove detalje. Osim da je bolje, ispričala je i da je Vlade Divac ostao vrlo tvrdoglav i da neke stvari mora da "ispravlja" kod njega.

"Danas sam na tajnom zadatku da ubijedim muža da posle bolnice ide pravo u Igalo jer kad bi došao kući uništio bi se jer je sve nisko i kreveti i kauč, pogotovo za njegovu visinu, podovi su klizavi...", ispričala je Ana Divac u video-poruci koju je podijelila sa svojim pratiocima na TikToku: "Kao što svako zanimanje ima neku svoju crtu, tako sportisti imaju tu tvrdoglavost, kada prelaze granice".

"On kada je imao temperaturu svaku utakmicu je igrao i to je baš karakteristika, sportisti ne bi mogli ni da uspeju da nemaju tu osobinu. Ali, u ovom životu, ja znam neke koji su zbog toga platili glavom. Stalno nam govore kako treba da pređemo svoju granicu i izađemo iz zone komfora, da osetimo kako je sa druge strane da se ne plašimo. Međutim, ljudi koji imaju velike granice, njihovo iskušenje je da se vrate i sebi i da uspore. I jedno i drugi je teško zato što i jedno i drugo stvara izlaženje iz zone komfora. Razmisliti šta je ono čega se plašite, a šta treba da smanjite i da ne idete na tu stranu jer nije dobro za vas... To mi je baš interesantna tema, pa dijelim sa vama", ispričala je Ana Divac.

Koliko su dugo zajedno Ana i Vlade?

Vlade i Ana Divac vjenčali su se 1989. godine, kada su zajedno počeli svoju američku porodičnu epizodu. Bili su zajedno i kada je Vlade otišao iz Partizana i postao igrač Lejkersa, kao i u svim decenijama koje su uslijedile.

Vlade i Ana imaju dvojicu sinova, Luku (1991) i Matiju (1994), kao i kćerku Petru (1999). Od kraja osamdesetih njihov dom je u Kaliforniji, gdje je Divac sa velikim uspjehom igrao i za Los Anđeles Lejkerse i za Sakramento Kingse, u kojima je krajem prošle decenije bio i generalni menadžer.

Za to vrijeme, u Srbiji su bili veoma prisutni. Divac je početkom 21. vijeka bio predsjednik KK Partizan od 2000. do 2004, potom i predsjednik Olimpijskog komiteta od 2009. do 2017, a sve to vrijeme je aktivna njihova Fondacija Ana i Vlade Divac, koja godinama izvodi velike projekte.