Sraman tekst u Hrvatskoj nakon nesreće Vlada Divca: "Čovjek koji je hrvatsku zastavu bacio na tlo"

Nekadašnjeg jugoslovenskog košarkaša Vlada Divca hrvatski mediji ne predstavljaju kao sportsku legendu već kao "čovjeka koji je bacio hrvatsku zastavu" - iako to nije uradio.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Legendarni srpski košarkaš Vlade Divac, jedan od najboljih evropskih igrača svih vremena i jedan od najboljih evropskih igrača u NBA, doživio je saobraćajnu nesreću u Crnoj Gori. Nakon pada sa motora, Divac je hitno operisan i ugrađen mu je novi kuk, a ta vest glavna je u svim regionalnim medijima. Međutim, Hrvati o njoj nisu pisali profesionalno, već kroz događaj koji se dogodio prije 35 godina!

Portal "Večernji list" posvetio je naslov svog teksta o nesreći Vlada Divca događaju iz 1990. godine, iako se kasnije ne objašnjavaju detalji sukoba koji je tom prilikom Divac imao. Legendarni košarkaš u naslovu je opisan kao "Čovjek koji je oteo hrvatsku zastavu i bacio je na tlo", a dodaje se i da je nakon saobraćajne nesreće završio u bolnici.

Tačno je da se Vlade Divac nalazi u bolnici nakon pada sa motora i operacije, tačno je i da je hrvatsku zastavu bacio na tlo, ali... Fali mnogo detalja u ovoj priči koju su sa senzacionalnim naslovom pokušali da plasiraju javnosti novinari jednog od najuticajnijih medija u Hrvatskoj.

Zašto je Divac bacio zastavu Hrvatske?

Košarkaška reprezentacija Jugoslavije osvojila je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu 1990. godine, a tada se dogodio skandal koji je obilježio dio karijere Vlada Divca. Nakon što je jedan navijač sa tribina utrčao u teren i pred srpskim košarkašem mahao zastavom, Divac je oteo predmet i bacio ga na tlo. Mnogi su mislili da se radi o zastavi Hrvatske, ali je to zapravo bila ustaška zastava sa bijelim prvim poljem na šahovnici.

Vlade Divac oteo hrvatsku zastavu Izvor: YouTube/Djordje Milosevic

"Maksimir i Divčevo uzimanje hrvatske zastave nemaju veze jedno s drugim. Ja Maksimir nisam nešto gledao, vidio sam neke snimke kasnije. To je drugi par cipela ili sandala. Ovo što se desilo 1990. godine u Argentini i trebalo je da se desi. Zato što ti tu predstavljaš jednu zemlju, a bilo ko ko je utrčao u teren i nije trebalo da bude tu donosi nešto što ne priliči toj situaciji, treba da bude odstranjen", rekao je Paspalj gostujući u emisiji "Balkan Info" i dodao: "Nije bitno kakva je zastava, mogla je da bude srpska, četnička, crnogorska. Za to nije momenat. Naravno, kao upozorenje da će ubrzo nešto da se desi, a što mi nikako nismo bili spremni da se desi. To smo već mogli da vidimo kroz Rim 1991. godine."

O samom incidentu godinama kasnije govorio je i Vlade Divac. "Ta zastava nije bila hrvatska. Barem nije imala obilježja kakva je imala službena hrvatska zastava u to vrijeme. Ponavljam, Jugoslavija je postala prvak svijeta, mi smo tada igrali za tu zemlju i nijedna zastava osim jugoslovenske u tom trenutku ne bi imala šta da traži na parketu. Mislim da sam bio jasan", kazao je Divac.

Ko je mahao ustaškom zastavom na meču Jugoslavije?

Navijač koji je unio ustašku zastavu u halu bio je Tomas Šakić. I on je godinama nakon incidenta ispričao šta se desilo. "Ja sam čovjek koji je ušao u dvoranu Luna Park s hrvatskom zastavom, ona je porodična stvar. Ali da budem iskren, Divac mi je uzeo zastavu, ali ju je poslije vratio. Nikad nije pljunuo na nju, niti je gazio po njoj. Otimanje zastave je bilo uvredljivo, pokazao je manjak poštovanja, ali nije pljunuo na nju", govorio je Šakić o tom trenutku.

Mnogi su smatrali da je baš ovaj potez izazvao prekid prijateljstva Vlada Divca i Dražena Petrovića, svojevremeno najboljih prijatelja koji kasnije nisu govorili. Na njihovu udaljenost uticao je i građanski rat na prostoru Jugoslavije, nakon kojeg je Hrvatska stekla nezavisnost, a Petrović postao njen najbolji reprezentativac.