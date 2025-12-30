"Džoker" Ilić opet protiv čovjeka koji ga je nokautirao: U Minhenu ima priliku za revanš Fabjanu

Srpski MMA borac Aleksandar Ilić će protiv Mirana Fabjana imati priliku za revanš.

Izvor: Youtube/MMA RESPECT/printscreen

Svojevremeno su srpski MMA borac Aleksandar "Džoker" Ilić i Slovenac Miran Fabjan imali najveće rivalstvo borilačkih sportova u regionu, a sada... Vrijeme je za drugu epizodu! Kako je FNC saopštio, srpski i slovenački borac će odmjeriti snage da događaju u Minhenu, koji je zakazan za 7. februar.

Biće to prilika da Aleksandar Ilić uzvrarti Slovencu, odnosno da mu se revanšira za bolan poraz i tako se na pravi način vrati u centar pažnje čitavog regiona. O meču Ilića i Fabjana pričaće cijela Evropa, a ne treba ni isticati koliko će "kredita" za provociranje rivala imati onaj koji pobijedi.

Podsjetimo, Fabjan i Ilić prvi put su se susreli na FNC 20 priredbi krajem 2024. godine u zagrebačkoj Areni. Bio je to meč koji je imo ogromnu pažnju javnosti, a završio je ubedljivom pobjedom Slovenca. Fabjan je tada deklasirao Ilića i nokautirao ga u drugoj rundi, ostavivši snažan utisak i otvorivši pitanje hoće li "Džoker" ikada dobiti priliku za popravni ispit. Upravo taj poraz postao je temelj rivalstva koje se u mesecima nakon toga samo dodatno raspirivalo, iako su se dvojica boraca "peckala" i prije borbe.

Miran Fabjan ima 7-4 u profesionalnoj karijeri, dok je Aleksandar Ilić daleko iskusniji sa 17-7. Od svog prvog meča do danas obojica su odradili po dve borbe - Ilić je pobijedio oba puta, dok Fabjan ima pobjedu i poraz. Svakako, očekuje se da njihov meč bude jedan od najpraćenijih početkom 2026. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!