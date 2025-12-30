logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Džoker" Ilić opet protiv čovjeka koji ga je nokautirao: U Minhenu ima priliku za revanš Fabjanu

"Džoker" Ilić opet protiv čovjeka koji ga je nokautirao: U Minhenu ima priliku za revanš Fabjanu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srpski MMA borac Aleksandar Ilić će protiv Mirana Fabjana imati priliku za revanš.

MMA Ilić Fabjan Izvor: Youtube/MMA RESPECT/printscreen

Svojevremeno su srpski MMA borac Aleksandar "Džoker" Ilić i Slovenac Miran Fabjan imali najveće rivalstvo borilačkih sportova u regionu, a sada... Vrijeme je za drugu epizodu! Kako je FNC saopštio, srpski i slovenački borac će odmjeriti snage da događaju u Minhenu, koji je zakazan za 7. februar.

Biće to prilika da Aleksandar Ilić uzvrarti Slovencu, odnosno da mu se revanšira za bolan poraz i tako se na pravi način vrati u centar pažnje čitavog regiona. O meču Ilića i Fabjana pričaće cijela Evropa, a ne treba ni isticati koliko će "kredita" za provociranje rivala imati onaj koji pobijedi.

Podsjetimo, Fabjan i Ilić prvi put su se susreli na FNC 20 priredbi krajem 2024. godine u zagrebačkoj Areni. Bio je to meč koji je imo ogromnu pažnju javnosti, a završio je ubedljivom pobjedom Slovenca. Fabjan je tada deklasirao Ilića i nokautirao ga u drugoj rundi, ostavivši snažan utisak i otvorivši pitanje hoće li "Džoker" ikada dobiti priliku za popravni ispit. Upravo taj poraz postao je temelj rivalstva koje se u mesecima nakon toga samo dodatno raspirivalo, iako su se dvojica boraca "peckala" i prije borbe.

Miran Fabjan ima 7-4 u profesionalnoj karijeri, dok je Aleksandar Ilić daleko iskusniji sa 17-7. Od svog prvog meča do danas obojica su odradili po dve borbe - Ilić je pobijedio oba puta, dok Fabjan ima pobjedu i poraz. Svakako, očekuje se da njihov meč bude jedan od najpraćenijih početkom 2026. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

MMA Aleksandar Ilić Miran Fabjan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC