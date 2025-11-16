logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Islam Mahačev je "zvijer": Dominirao u Njujorku i sad ima dva UFC pojasa

Islam Mahačev je "zvijer": Dominirao u Njujorku i sad ima dva UFC pojasa

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Velika pobjeda Islama Mahačeva na UFC 322 protiv Australijanca Džeka dela Madalene.

Islam Mahačev ima dva UFC pojasa Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ruski MMA borac Islam Mahačev osvojio je prethodne noći i titulu u velter kategoriji pošto je bio bolji od Australijanca Džeka dela Madalene na UFC 322. Mahačev je pobijedio na bodove nakon sjajne borbe u Njujorku, pošto je pet rundi dominirao protiv svog rivala.

Nije uspio da ga dobije u oktagonu, da ranije završi borbu, ali nijednog trenutka nije postojala dilema kome će sudije izglasati pobjedu, što je inače prvi poraz za Australijanca "na bodove".

Tako je sada Mahačev postao jedan od rijetkih koji je osvojio šampionski pojas u dvije kategorije, pridruživši se tako Rendiju Koturu, Bi- Džej Penu, Žoržu Sen-Pjeru, Konoru Mekgregoru, Danijelu Kormiji, Henriju Sekudu, Džonu Džounsu, Aleksu Pereiri i Iliji Topuriji.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

UFC MMA Islam Mahačev

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC