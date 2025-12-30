Lijevi bek Pari Sen Žermena potpisao za Zagreb

Lijevi bek iz Egipta Abdelrahman Abdu je nakon neuspješnih pola godine u Pari Sen Žermenu prešao u Zagreb.

Izvor: Harry Langer/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia

Zagreb je osigurao veliko pojačanje, 30-godišnji Adelrahman Abdu je novi lijevi bek "plinara". Ovaj Egipćanin dolazi pravo iz Pari Sen Žermena i potpisaće ugovor do 2027. godine.

On je godinama nastupao za najjači egipatski tim Al Ahli, a onda je ovog ljeta riješio da se oproba u Ligi šampiona i prešao je u PSŽ. Ipak tu se nije izborio za minutažu i postigao je samo dva gola u prvih deset kola Lige šampiona. Ipak u Zagrebu vjeruju da će ponovo biti onaj stari kada zaigra u "Areni".

Neophodna su pojačanja timu koji je tek u posljednjem kolu pred pauzu rezervisanu za Euro došao do pobjede u eliti. Savladali su Pelister na svom terenu 27:23 i nadaju se da u drugom dijelu sezone mogu do pozicije koja vodi u doigravanje. PSŽ je takođe u problemu. Oni imaju samo šest bodova i Parižani ovim potezom kreću u rekonstrukciju tima. Nakon odlaska novog selektora Srbije Raula Gonzalesa sa klupe raspala im se igra i moraju da mijenjaju ekipu.

Šta kažu iz Zagreba?

"Odlučili smo pojačati naše redove s egipatskim reprezentativcem Abdu Abdelrahmanom. Riječ je o lijevom beku koji je osvojio brojne trofeje s Al Ahliijem. Mi smo pokazali interes za njega i prošle sezone, ali je on tada potpisao za PSŽ. Ipak, u ovom trenutku uspjeli smo se dogovoriti s igračem i s njegovim klubom te smo ga doveli u naše redove na period od godine i šest mjeseci.

On je izuzetno kvalitetan lijevi bek u oba smjera. Sjajan je napadač, a podjednako je dobar i u fazi odbrane. Ima i iskustvo igranja za egipatsku reprezentaciju i sigurno je da će biti veliko pojačanje za nas", rekao je sportski direktor Zagreba Damir Bičanić.

(MONDO)

