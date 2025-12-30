logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lijevi bek Pari Sen Žermena potpisao za Zagreb

Lijevi bek Pari Sen Žermena potpisao za Zagreb

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Lijevi bek iz Egipta Abdelrahman Abdu je nakon neuspješnih pola godine u Pari Sen Žermenu prešao u Zagreb.

bombarder pari sen zermena potpisao za zagreb Izvor: Harry Langer/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia

Zagreb je osigurao veliko pojačanje, 30-godišnji Adelrahman Abdu je novi lijevi bek "plinara". Ovaj Egipćanin dolazi pravo iz Pari Sen Žermena i potpisaće ugovor do 2027. godine.

On je godinama nastupao za najjači egipatski tim Al Ahli, a onda je ovog ljeta riješio da se oproba u Ligi šampiona i prešao je u PSŽ. Ipak tu se nije izborio za minutažu i postigao je samo dva gola u prvih deset kola Lige šampiona. Ipak u Zagrebu vjeruju da će ponovo biti onaj stari kada zaigra u "Areni". 

Neophodna su pojačanja timu koji je tek u posljednjem kolu pred pauzu rezervisanu za Euro došao do pobjede u eliti. Savladali su Pelister na svom terenu 27:23 i nadaju se da u drugom dijelu sezone mogu do pozicije koja vodi u doigravanje. PSŽ je takođe u problemu. Oni imaju samo šest bodova i Parižani ovim potezom kreću u rekonstrukciju tima. Nakon odlaska novog selektora Srbije Raula Gonzalesa sa klupe raspala im se igra i moraju da mijenjaju ekipu.

Šta kažu iz Zagreba?

"Odlučili smo pojačati naše redove s egipatskim reprezentativcem Abdu Abdelrahmanom. Riječ je o lijevom beku koji je osvojio brojne trofeje s Al Ahliijem. Mi smo pokazali interes za njega i prošle sezone, ali je on tada potpisao za PSŽ. Ipak, u ovom trenutku uspjeli smo se dogovoriti s igračem i s njegovim klubom te smo ga doveli u naše redove na period od godine i šest mjeseci.

On je izuzetno kvalitetan lijevi bek u oba smjera. Sjajan je napadač, a podjednako je dobar i u fazi odbrane. Ima i iskustvo igranja za egipatsku reprezentaciju i sigurno je da će biti veliko pojačanje za nas", rekao je sportski direktor Zagreba Damir Bičanić.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

01:41
Srbija Farska Ostrva rukometašice
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Možda će vas zanimati

Tagovi

Pari Sen Žermen RK Zagreb Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC