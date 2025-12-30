logo
Predrag Mijatović otpustio trenera golmana Partizana? Nova velika promjena u Humskoj

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Fudbalski klub Partizan će u 2026. godini imati novog trenera golmana, jer je Predrag Mijatović otpustio Nemanju Jovšića.

Nemanja Jovšić dobio otkaz u Partizanu Izvor: MN PRESS

Pauzu između jesenjeg i proljećnog dijela sezone za fudbalski klub Partizan obilježili su incidenti vezani za prekomandu Dušana Jovanovića u prvi tim, ali izgleda da to nije sve. Narednih dana mnogo će se pričati o otkazu za trenera golmana Nemanju Jovšića, nakon odluke Predraga Mijatovića.

Vijest o oktazu za Jovšića prvo je prenio "Sport Klub", a "Mozzart Sport" je zatim utvrdio da je upravo potpredsjednik kluba zadužen za sportska pitanja odlučio da Nemanja Jovšić napusti klub. Ovakva odluka nije bila očekivana, ništa nije ukazivalo da bi moglo da dođe do prekida saradnje, a Jovšić je već godinama bio dio stručnog štaba u crno-bijelom taboru.

Nemanja Jovšić je ponikao u Partizanu i branio je za mlađe kategorije crno-bijelih, a zatim je čak šest godina bio prvotimac kluba iz Humske. Za Partizan je branio tek sporadično jer je veći dio staža u klubu odradio na pozajmici u Teleoptiku, a zatim je pozajmljivan Jedinstvu iz Bijelog Polja i Smederevu. Kasnije je čuvao mrežu Zemuna, Banata iz Zrenjanina, Hajduka iz Kule i Inđije, prije nego što je završio karijeru.

Jovšić je 2016. godine, nakon što je završio golmansku karijeru, postao dio stručnog štaba Ivana Tomića. Kao trener golmana u Partizanu pored Tomića sarađivao je i sa Markom Nikolićem, Zoranom Mirkovićem, Miroslavom Đukićem, Savom Miloševićem, Aleksandrom Stanojevićem, Gordanom Petrićem, Igorom Duljajem, Albertom Nađom, Markom Jovanovićem, Srđanom Blagojevićem i Nenadom Stojakovićem. 

U međuvremenu je sarađivao sa Aleksandrom Stanojevićem u turskoj Koni, da bi se poslije toga vratio u Beograd i nastavio misiju u Partizanu sve do današnjeg dana. U vrijeme kada je Mladen Krstijić postao selektor reprezentacije Srbije, Jovšić je funkciju trenera golmana radio i u državnom timu.

