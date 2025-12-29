Lanetov sin i još devetorica: Poznato koga Partizan vodi na pripreme u Antaliju

Poznat spisak mladih igrača koje će FK Partizan testirati tokom priprema u Antaliji.

FK Partizan već 5. januara počinje pripreme za nastavak sezone i tri dana kasnije otputovaće u Antaliju gdje je čeka pet ozbiljnih provjera. Na njima će trener Nenad Stojaković testirati i brojne igrače iz omladinske škole, a prema najavama na put će poći i sin Milana Jovanovića oko koga je bilo mnogo pompe prethodnih sedmica.

Dušan Jovanović biće tako jedan od desetorice fudbalera iz mladog tima koji će imati priliku da izbori šansu da ostane sa prvim timom, prenosi "Meridijan Sport".

Najstariji među njima je krilni fudbaler Matija Ninić, koji će u martu proslaviti 20. rođendan, a koji ove sezone blista u Teleoptiku. Najmlađi je pak Vojin Marinković, štoper iz Kraljeva rođen 2009. godine, dok je interesantno da je na spisku i Dušan Makević koji je zajedno sa Lanetovim sinom ljetos prešao iz Crvene zvezde u Partizan.

Evo i spiska mladih igrača koje će trener Nenad Stojaković povesti na pripreme u Antaliju:

Matija Ninić (2006)

Dušan Makević (2007)

Vasil Tašovski (2007)

Mihajlo Radić (2007)

Dušan Radović (2008)

Duško Janačković (2008)

Pavle Cvijović (2008)

Aleksa Rakić (2008)

Dušan Jovanović (2008)

Vojin Marinković (2009)

Kompletan spisak igrača saznaćemo na protivci 5. januara kada će Nenad Stojaković saopštiti i ko od prvotimaca ne ostaje u Partizanu, dok nije poznato da li će biti skraćivanja priprema za Antaliju.