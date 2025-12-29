logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lanetov sin i još devetorica: Poznato koga Partizan vodi na pripreme u Antaliju

Lanetov sin i još devetorica: Poznato koga Partizan vodi na pripreme u Antaliju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Poznat spisak mladih igrača koje će FK Partizan testirati tokom priprema u Antaliji.

Spisak FK Partizan za pripreme u Antaliji Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

FK Partizan već 5. januara počinje pripreme za nastavak sezone i tri dana kasnije otputovaće u Antaliju gdje je čeka pet ozbiljnih provjera. Na njima će trener Nenad Stojaković testirati i brojne igrače iz omladinske škole, a prema najavama na put će poći i sin Milana Jovanovića oko koga je bilo mnogo pompe prethodnih sedmica.

Dušan Jovanović biće tako jedan od desetorice fudbalera iz mladog tima koji će imati priliku da izbori šansu da ostane sa prvim timom, prenosi "Meridijan Sport".

Najstariji među njima je krilni fudbaler Matija Ninić, koji će u martu proslaviti 20. rođendan, a koji ove sezone blista u Teleoptiku. Najmlađi je pak Vojin Marinković, štoper iz Kraljeva rođen 2009. godine, dok je interesantno da je na spisku i Dušan Makević koji je zajedno sa Lanetovim sinom ljetos prešao iz Crvene zvezde u Partizan.

Evo i spiska mladih igrača koje će trener Nenad Stojaković povesti na pripreme u Antaliju:

  • Matija Ninić (2006)
  • Dušan Makević (2007)
  • Vasil Tašovski (2007)
  • Mihajlo Radić (2007)
  • Dušan Radović (2008)
  • Duško Janačković (2008)
  • Pavle Cvijović (2008)
  • Aleksa Rakić (2008)
  • Dušan Jovanović (2008)
  • Vojin Marinković (2009)

Kompletan spisak igrača saznaćemo na protivci 5. januara kada će Nenad Stojaković saopštiti i ko od prvotimaca ne ostaje u Partizanu, dok nije poznato da li će biti skraćivanja priprema za Antaliju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC