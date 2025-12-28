Zvezda i Partizan mogu da se raduju: Njihovi fudbaleri među najvećim talentima svijeta

Na novoj listi koju je objavila fudbalska opservatorija iz Švajcarske nalaze se i talenti Zvezde i Partizana.

Izvor: MN PRESS

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) iz Švajcarske objavio je novo zanimljivo istraživanje koje se tiče najtalentovanijih fudbalera širom sveta, a na njemu su mesto našli i igrači Crvene zvezde i Partizana.

Tako je lijevi bek Adem Avdić, koji je ove sezone dobio nešto veću priliku da igra u Crvenoj zvezdi, završio na drugom mjestu ving-bekova u izboru CIES. Radi se o igračima do 20 godina, tako da je Avdić sa indeksom od 75,2 svrstan među najbolje ocijenjene mlade bekove na svijetu.



Na listi najboljih defanzivnih veznih je Vanja Dragojević iz Partizana sa indeksom 78,3, dok je "srebrna" medalja pripala i njegovom saigraču Nikoli Simiću koji je drugi na listi najboljih štopera, onih koji učestvuju u kreiranju igre svog tima.



Zbog ovoga su sva trojica sigurno već u tefteru i bogatih klubova, dok vrijedi napomenuti i da je golman Napretka Lazar Balević našao svoje mjesto na ovoj listi. On je na petom mjestu najboljih čuvara mreže van "liga petice" sa indeksom 73,5, što je izuzetan rezultat ako znamo da se Kruševljani bore za opstanak.



Kako stvari stoje, nijedan od njih četvorice ove zime neće promijeniti sredinu i očekuje se da ostanu u svojim klubovima, dok ko zna šta nas čeka od ljeta.