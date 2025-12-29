Čelnici Partizana imaju novi problem, pošto mladi fudbaleri ne žele da potpisuju profesionalne ugovore sa klubom.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan napravio je plan za pripremni period u januaru, odredio koji mladi fudbaleri će biti priključeni seniorskom timu, a to se ne sviđa svima u mlađim kategorijama. Čini se da je ponovo, kao i prije nekoliko sedmica, kamen spoticanja Dušan Jovanović - sin nekadašnjeg reprezentativca Srbije Milana "Laneta" Jovanovića.

Kako prenosi "Mozzart sport", trojica mladih fudbalera Partizana odlučili su da odbiju ponuđen profesionalni ugovor, pa su zbog toga nadomak odlaska iz kluba, a rastanak bi mogao da uslijedi i sa četvrtim fudbalerom iz iste generacije. Saradnju sa Partizanom nisu prihvatili Duško Janačković, Nikola Jokić, Vuk Adžić, dok je blizu odlaska Viktor Kaplanović kojem ugovor nije ni ponuđen.

Vidi opis Partizanovi omladinci odbili ugovore u Humskoj: Da li je opet problem Dušan Jovanović? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

Pretpostavlja se da mladi fudbaleri Partizana izražavaju nezadovoljstvo jer je Dušan Jovanović prekomandovan iz omladinaca u prvi tim Partizana iako nije bio standardan ni u svojoj generaciji. Predrag Mijatović je govorio tada o velikom talentu koji crno-bijeli imaju, ali se njegova odluka nije svidjela ostalim igračima u omladinskoj selekciji, rukovodiocima u Omladinskoj školi i Danku Lazoviću, jednom od najvažnijih ljudi u klubu.

Situacija je potpuno eskalirala kada se u medijima pojavila informacija da će Jovanović biti na raspolaganju treneru Nenadu Stojakoviću za mečeve Superlige, nakon čega je otpor Mijatovićevoj ideji postao veći. Potpredsjednik Partizana zadužen za sportska pitanja pravdao se velikim talentom Lanetovog sina, ali... Njegove riječi nisu uspjele u potpunosti da smire navijače, pa se odustalo od ideje da Dušan Jovanović debituje za Partizan.

Mladi fudbaler ipak je ostao na treninzima prvog tima, a biće i dio delegacije koja ide u Antaliju, gdje će se obaviti veći dio priprema za proljećni dio sezone. Pitanje je da li će Jovanović uspjeti da se nametne Stojakoviću, ali je već sada gotovo očigledno da bi takav scenario razbjesnio ostale omladince crno-bijelih.