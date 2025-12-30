Albert Rijera hoće fudbalera Crvene zvezde: Za njega će morati da pošalje milione u Beograd

Španski stručnjak Albert Rijera nije postao trener Crvene zvezde, ali bi iz Beograda mogao da dobije veliko pojačanje.

Izvor: Icon Sport / ddp USA / Profimedia

Crvena zvezda je tokom jesenjeg dijela prvenstva razmišljala o Albertu Rijeri kao dugoročnom rješenju na klupi, ali do te saradnje nije došlo. Vladan Milojević je počeo da niže evropske uspjehe, španski stručnjak je produžio ugovor u Sloveniji, a na klupu Zvezde se pred kraj 2025. godine vratio Dejan Stanković. I sada bi Zvezda, sticajem okolnosti, mogla da proda fudbalera baš Rijeri.

Kako prenose slovenački mediji, Celje je zainteresovano da od Crvene zvezde kupi Felisija Milsona, krilnog napadača koji je sa reprezentacijom Angole učestvovao na Afričkom kupu nacija ove sezone. Rijeri se sviđa Milsonov stil igre, iako je jasno da ofanzivac crveno-bijelih nije imao sezonu kakva se očekivala.

Za sada nije poznato koliko je Celje spremno da plati krilnog napadača Crvene zvezde, ali je jasno da će tokom januara morati da potroše ozbiljan novac. Uostalom, kada je potpisivao novi ugovor sa klubom Rijera je tražio i da mu se "ispunjavaju želje", odnosno da se dovode igrači koje traži čak i kada im je cijena višemilionska.

Sa druge strane, Felisio Milson nije anonimus za ekipu Celja, pošto je upravo protiv rivala blistao dok je nastupao za Makabi. Pokazao je sav svoj talenat i zbog toga Slovenci ne bi imali ništa protiv da ga otkupe, ali vjerovatno u ovom trenutku ne razmišljaju o pet miliona evra - koliko ga je svojevremeno platila Crvena zvezda. Pitanje je i koliko su crveno-bijeli spremni da izgube na Milsonu, koji nije eksplodirao na stadionu "Rajko Mitić" ove sezone, niti na Afričkom kupu nacija gdje je potpuno podbacio.

Ukoliko se na vrijeme vrati u trenažni proces, Milson bi mogao da dobije priliku na mečevima protiv Malmea i Selte u posljednjim kolima grupne faze Lige Evrope. Zvezdi će svakako biti potrebne sve raspoložive opcije na krilima, a možda će u klubu tek nakon tih mečeva razmišljati o transferu krilnog napadača.