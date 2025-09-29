"Sigurno ćete me pitati što je Milson izveo penal": Trener Zvezde Milojević otkrio ko je trebalo da šutira

Šef struke FK Crvena zvezda oglasio se poslije velikog promašaja Felisija Milsona iz penala protiv Radničkog 1923.
Trener FK Crvena zvezda Vladan Milojević rekao je poslije burne pobjede protiv Radničkog 1923 na "Marakani" da ne zamjera Felisiju Milsonu to što je izveo penal protiv Kragujevčana i učinio to veoma loše.
Pri rezultatu 0:1, krilni napadač crveno-bijelih je preuzeo odgovornost i šutirao katastrofalno, okliznuvši se i prekršivši pravilo jer je dva puta dodirnuo loptu koja je potom odletjela daleko od gola Vladimira Stojkovića.
Milojević je znao poslije meča u miks-zoni stadiona "Rajko Mitić" da će ga novinari sačekati sa pitanjima o tom trenutku.
"Pitaćete me sigurno zašto je Milson izveo penal. Duarte je trebalo da bude izvođač. Zašto Milson? I on je dijete preuzeo odgovornost, ali ne zamjeram mu uopšte u ovom trenutku, dešavaju se takve stvari. I sa promašenim penalom nastavili smo dalje sa takvim karakterom smo nastavili, zasluženo smo dali dva gola i mislim da smo imali dosta šansi. Sve u svemu, bilo je dosta prekida i na kraju krajeva, moram da čestitam svojim igračima na karakteru, dali su sve od sebe, svaka im čast i 'ajde da podvučem crtu i da kažem da je zaslužena pobjeda", rekao je Milojević.
Bivši as Zvezde se javio zbog Milsona
Još dok je utakmica trajala, nekadašnji as Crvene zvezde Marko Perović se oglasio i kritikovao i Milsona i to što je on izveo jedanaesterac. Zamjerio mu je i pristup i stav, a ne samo jako loše izveden udarac sa bele tačke.
"Sve razumijem, ali pored naših igrača i ovo malo što ih ima, ti daš Milsonu - koji se smije i djeluje neozbiljno u svakom pogledu - da izvede penal. I treba da se prekine utakmica i da se udari po džepu, jer ionako su lijepo plaćeni, pa će drugi put malo da razmisli gdje igra i gdje je došao", objavio je on iz Sjedinenih Država, gde je trener.
Miljević poslije penala izveo MilsonaIzvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES
Poslije Milsonovog promašaja sa bele take, krilni napadač Zvezde ustupio je mjesto rezervisti Nemanji Radonjiću, a on je od 75. minuta pomogao crveno-bijelima da naprave preokret sa igračem manje. Iako je Bruno Duarte u suzama napustio teren krajem prvog dijela igre, Zvezda je uspjela sa desetoricom da dva puta savlada golmana Vladimira Stojkovića i da golovima Stefana Lekovića i Mirka Ivanića ipak ostvari i osmi trijumf u isto toliko kola Superlige.
