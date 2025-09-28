logo
Obrukao se Zvezdin napadač: Htio da savlada Stojkovića iz penala, pa prekršio pravilo

Felisio Milson nije uspio da pogodi ni iz jedanaesterca. Nedugo potom, trener Vladan Milojević ga je izveo iz igre.

Felisio Milson promašio penal protiv Radničkog Izvor: TV Arena sport/screenshot

Krilni napadač Crvene zvezde Milson (25) katastrofalno je izveo penal na meču protiv Radničkog 1923, pri vođstvu Kragujevčana 1:0. Iz još nejasnog razloga on je preuzeo odgovornost iako su na terenu bili i Mirko Ivanić i Marko Arnautović, pa je izveo tako penal da je čak prekršio i pravilo, udarivši loptu dva puta.

Sudija Stefan Jeknić vidio je kako je Milson pao i poslao loptu daleko preko gola, pa je dodijelio loptu Radničkom 1923 zbog duplog kontakta, koji je prekršaj prema UEFA pravilima.

Vjerovatno je želio Milson da golom povrati samopouzdanje poslije neuvjerljivih partija za Zvezdu, ali ta odluka mu nije pomogla da popravi utisak o svojim partijama u crveno-bijelom.Ove sezone je u 12 nastupa postigao dva gola, jedan u pobjedi protiv Linkolna 5:1 u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a drugi u trijumfu protiv OFK Beograda na "Marakani" u Superligi, 7:1.

Nedugo poslije toga, Milson je zamijenjen nakon novog prekida i povlačenja ekipa, jer su Delije gađale Vladimira Stojkovića topovskim udarima. Umjesto njega u igru je ušao Nemanja Radonjić.

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Felisio Milson FK Radnički 1923 Kragujevac Superliga Srbije

