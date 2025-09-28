logo
Muk na Marakani, pa suze Brune Duartea: Košmarnih 45 minuta Crvene zvezde

Muk na Marakani, pa suze Brune Duartea: Košmarnih 45 minuta Crvene zvezde

0

Napadač Crvene zvezde brutalnim faulom i crvenim kartonom zaokružio jako loš početak meča svog tima.

Bruno Duarte isključenje protiv Radničkog Izvor: YouTube/TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda prolazila je kroz ogromne probleme u meču protiv Radničkog 1923 na stadionu "Rajko Mitić". Tim Vladana Milojevića primio je gol udarcem Slovenca Estera Soklera (26) u 21. minutu, a u završnici poluvremena ostao je bez napadača Brune Duartea.

Nakon što je od početka meča promašivao šanse, Duarte je pregrubo faulirao Stefana Petkoskog Cimbaljevića, nagazivši ga kopačkom po butini. Sudija Stefan Jeknić dao mu je žuti karton, a onda je na poziv VAR sudije Miloša Milanovića pogledao snimak i dao mu direktan crveni.

Duarte se izvinio protivniku, svjestan da je start bio brutalan, a onda je uplakan otišao ka tunelu. Nakon što iz nekoliko šansi nije mogao da savlada golmana Vladimira Stojkovića, ostavio je saigrače na cjedilu i sa igračem manje.

Pogledajte tu scenu na "Marakani":

Bruno Duarte dobio crveni i plače na Marakani
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Meč je obilježio i povratak nekadašnjeg golmana Zvezde Vladimira Stojkovića na "Marakanu", gdje je omražen od 2010. godine i prelaska u Partizan. Navijači Zvezde su ga vrijeđali i prozvali ga transparentom na sjevernoj tribini.

