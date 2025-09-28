Nekadašnji napadač Crvene zvezde Dragan Bogavac smatra da je bilo neprikladno da igrači slave pobjedu nad Partizanom uz glasnu muziku, na dan kad je sahranjen Dejan Milovanović.

Izvor: X/@crvenazvezdafk/Youtube/ Wish&Go

Crvena zvezda se u istom danu oprostila od nekadašnjeg kapitena Dejana Milovanovića koji je preminuo na fudbalskom terenu i probila na prvo mjesto tabele u Superligi Srbije pobedom nad Partizanom, na gostujućem terenu. Nekoliko sati nakon komemoracije na stadionu Zvezde i sahrane na Novom groblju, fudbaleri aktuelnog šampiona Srbije slavili su veliki trijumf. To je zasmetalo Draganu Bogavcu!

Bivši fudbaler Crvene zvezde prvo je prokomentarisao Dejana Milovanovića i njegovu smrt, a zatim se dotakao i poteza Zvezdinih fudbalera, koji su glasno puštali Cecin dobro poznati hit u svlačionici, nekoliko sati nakon što se klub oprostio od bivšeg kapitena.

"Mene je baš pogodilo. Ja sam Dekija sretao non-stop, živjeli smo tu na Vračaru. Nevjerovatno da je taj čovjek stalno imao osmijeh na licu. Nikad ga nisam vidio tužnog. Živeo je za fudbal. Igrao mali fudbal, veliki fudbal. Stvarno za primjer dečko", prisletio se Bogavac i dodao:

"Stvarno ostaje veliki žal. Opet pričam, svakom može da se desi. Nikad ne znaš ni dana ni časa. Treba ići spreman, duhovno spreman. Da se ne bojimo smrti. Ja ne vjerujem da je Deki umro. On jeste umro tjelesno, ali svi mi živimo u Hristu jer Gospod kaže Vaskrse, i donese nam život vječni. Ne postoje za nas mrtvi, svi smo živi u Hristu. Vjerujem da je Gospod udostojio Dekija. Ne znam koliko je duhovno živio, koliko se pričešćivao, koliko se molio. Vjerujem da će ga Gospod zbog dobrote udostojiti Carstva nebeskog", rekao je Bogavac.

Vidi opis "Kasetofon i Ceca, a umro Deksa... To je propast": Bogavac jedno ne oprašta igračima Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Po rečima Dragana Bogavca, fudbaleri Crvene zvezde mogli su proslavu pobjede u derbiju da ostave i za neku drugu priliku. Zasmetala mu je proslava iz svlačionice, koja je brzo obišla internet, ali je pohvalio potez kapitena Mirka Ivanića koji je od navijača zatražio da skandiraju legendarnom fudbaleru.

"Dobio sam poruku, napisao mi je prijatelj koji mnogo voli Zvezdu: 'Brate, ne slažem se sa ovim, šta ti misliš?' Tog dana kad smo ispratili na vječni počinak našeg kapitena Dejana Milovanovića... Gledam snimak i ne vjerujem", rekao je Dragan Bogavac u podkastu "Wish & Goal" i dodao:

"Izgleda da mnogi igrači nemaju mišljenje kao mi, tu nema ljubavi. Nije da nekoga korim, ali da se drži kasetofon i pjeva uz Cecu tog dana... Za mene je to propast! Slavi drugog dana, ali nemoj tog dana. To su bili naši igrači, neću ih imenovati, neka se pronađu... Ne kažem, Ivanić je skandirao njegovo ime, posvećena je utakmica. Ali, zašto muzika? Nema muzike, sahranili smo našeg zvezdaša, komemoracija bila...".

Vidi opis "Kasetofon i Ceca, a umro Deksa... To je propast": Bogavac jedno ne oprašta igračima Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!