Amerikanka doživjela kulturološki šok na Marakani: Ovakve scene nikad nije vidjela na stadionu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Reakcija ove američke tiktokerke dovoljno govori šta misli o atmosferi na fudbalskim utakmicama u Srbiji.

Američka tiktokerka Megan Hom o utakmici Crvena zvezda Seltik Izvor: TikTok/meganhomm/Printscreen

Američka tiktokerka Megan Hom podijelila je na svom profilu snimak sa utakmice Crvene zvezde i Seltika u okviru grupne faze Lige Evrope i malo je reći da je doživjela kulturološki šok.

Nije to bilo zbog fudbala koji su odigrali Zvezda i Seltik nego zbog atmosfere na tribinama "Marakane" na kakvu do sada nije navikla, pošto su utakmice u SAD - posebno fudbalske - potpuno drugačije. Atmosfera na tribinama je mirnija, porodična, to je događaj tokom kog se razmišlja o hrani i piću... A ovdje pak Delije navijaju od prvog do posljednjeg trenutka.

Pogledajte snimak koji je podijelila na TikToku i koji je sakupio već skoro milion pregleda:

@meganhommeand I thought American sports were intense lol#soccer#europaleague#crvenazvezda#belgrade#football♬ Thunderstruck - AC/DC

Podsjetimo, Crvena zvezda i Seltik su remizirali 1:1 (0:0) u odličnoj utakmici pred više od 35 hiljada navijača, a pogledajte još fotografija koje su obilježile njihov duel:

