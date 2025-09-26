Evo gdje je Crvena zvezda na tabeli Lige Evrope: Poslije prvog kola Dinamo na vrhu, a crveno-bijeli ispod najboljih

Crvena zvezda je poslije završenog prvog kola Lige Evrope na sredini tabele.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je remizirala na startu Lige Evrope i nakon prvog kola Lige Evrope našla se na sredini tabele ovog takmičenja. Za sada je tim Vladana Milojevića 19. na tabeli i drži mjesto koje vodi u plej-in.

Kao i Crvena zvezda, i rival crveno-bijelih u drugom kolu takmičenja Porto je bio nadomak boda. Nadomak jer je Vilijam Gomeš dao golčinu u nadoknadi vremena za pobjedu nad Salcburgom.

Na tabeli je sada prvi Panatinaikos koji je skinuo Dinamo iz Zagreba sa vrha, a 14 timova je bodovno ispred Crvene zvezde sa po tri boda. Po bod ima osam timova, a ostali su bez učinka u prvom kolu. Pogledajte tabelu Lige Evrope:







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Sve je počelo pobjedom Steaue nad Go Ahed Iglsima 1:0 u gositma. Lil je na svom terenu pobijedio nakon sjajnog gola Olivijea Žirua za 2:1 u 80. minutu. Viktorija Plzenj je bila na korak da savlada Ferencvaroš, ali je Aleksandar Pešić postigao pogodak u 94. minutu za 1:1.

Panatinaikos je razbio Jang Bojse 4:1 uz 90 minuta Filipa Mladenovića na terenu, a svi ostali mečevi bili su neizvjesni. Aston Vila je golom Mekgina u 13. minutu savladala Bolonju 1:0, a da Oli Votkins nije promašio penal mogla je pobjeda da bude ubjedljviija. Korejac Oh Hjeon Gju je promašio penal i poništen mu je gol zbog ofsajda, ali je dao jedan pogodak i donio pobjedu Genku nad Rendžersom 1:0. Štutgart je savladao Seltu iz Viga 2:1, a Lion je golčinom Tismana pobijedio Utreht sa 1:0.