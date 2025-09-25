Šta Zvezdi treba za proljeće u Ligi Evrope: Počele su kalkulacije, ovo je put u nokaut fazu

Počelo je kalkulisanje za Zvezdino proljeće u Evropi, a potrebno je još 10 bodova kako crveno-bijeli ne bi strahovali.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je osvojila prvi bod u novoj sezoni Lige Evrope, a navijači su odmah uzeli kalkulatore u ruke! Počelo je računanje, jer je matematika važan detalj kada se dugoročno razmišlja i prave planovi o evropskom proljeću. Pošto bi navijači srpskog tima voljeli da vide svoju ekipu u nokaut fazi, jasno je da ih zanima kako tamo da stignu.

Čini se da Crvena zvezda ima dosta prostora za kalkulacije, nakon odigranog prvog meča i osvojenog prvog boda. Ni u jednom od narednih sedam mečeva tim Vladana Milojevića neće biti apsolutni autsajder, iako je jasno da protiv Porta i Lila ne treba unapred upisivati pozitivan rezultat. Isto tako, Zvezda nema unapred dobijene utakmice, pa je jasno da će svaki meč i svaki bod biti važni kako bi se na kraju stiglo do Top24!

Koliko bodova je potrebno za nokaut fazu Lige Evrope?

Prethodna sezona bila je prva koja se igrala u novom sistemu, a Liga Evrope dobila je novi izgled i zajedničku tabelu za svih 36 timova koji učestvuju. Da bismo imali reprezentativan primer dok kalkulišemo, uzećemo podatke iz prethodne sezone - iako je jasno da oni neće biti u potpunosti vjerodostojni i da aktuelna sezona neće biti ista kao prethodna.

Prošle sezone je prvo mjesto na kraju ligaškog dijela osvojio Lacio sa 19 bodova, a isti broj bodova i lošiju gol-razliku imala je ekipa Atletik Bilbaa. Osmoplasirani Rendžers izbegao je plej-of u prolećnom delu sa 14 osvojenih bodova i boljom gol-ralikom od Bode Glimta, Anderlehta i FCSB, odnosno nekadašnje Steaue.

Kada je riječ o 24. poziciji, odnosno posljednjem mjestu koje vodi u nokaut fazu, tu se našao Fenerbahče. Deset osvojenih bodova na osam ligaških mečeva imali su PAOK (22. mjesto), Tvente (23. mjesto), Fenerbahče (24. mjesto), Braga (25. mjesto) i Elfsborg (26. mjesto). Pored osvojenih bodova veoma je važna bila i gol-razlika jer je Fenerbahče prošao zbog jednog primljenog gola manje od Brage.

EL-LP simulation



Results are from 1.000.000 iterations based on the latest ELO values from@clubelo#EuropaLeague,#UEL



Chances for each club to finish at each position range, at each position in league and to get certain number of pointspic.twitter.com/k1zll4Qd56 — akis m (@akisss71)September 19, 2025

Crvena zvezda se, po projekcijama, nalazi baš tu negdje. Jedna od simulacija kaže da će Crvena zvezda osvojiti 10,24 bodova u tekućoj sezoni. Takođe, softver je izračunao da bi ove sezone i devet bodova moglo da bude dovoljno za plasman u nokaut fazu, što znači da bi Crvena zvezda imala veoma dobre šanse.

Kakav raspored ima Crvena zvezda?

Nakon osvojenog boda u Beogradu, Zvezda mora da misli o dva gostovanja u Portugalu. Prvo igra protiv Porta početkom oktobra, zatim protiv Brage krajem istog mjeseca, a između imamo i novu reprezentativnu pauzu. Izuzetno je važno kako će se Crvena zvezda pokazati na ta dva meča - jer u četvrtom kolu igra protiv Lila, koji je po mišljenju mnogih najteži rival u ligaškoj fazi.

Tek nakon četvrtog kola Lige Evrope, za Zvezdu će početi mečevi na kojim treba da osvaja bodove. Nije nikakav hendikep ukoliko se propusti prilika za dobar rezultat u Portugalu ili protiv francuskog tima, pošto će biti prostora za nadoknadu. Utakmica protiv FCSB biće jedna od onih koje moraju da se dobiju, vjerovatno će isto važiti i za Seltu, a zašto da se ne "otkinu" bodovi na gostovanjima Šturmu i Malmeu.

Crvena zvezda - Seltik, 24. septembar (1:1)

Porto - Crvena zvezda, 2. oktobar (21.00)

Braga - Crvena zvezda, 23. oktobar (18:45)

Crvena zvezda - Lil, 6. novembar (18:45)

Crvena zvezda - FCSB, 27. novembar (21:00)

Šturm - Crvena zvezda, 11. decembar (18:45)

Malme - Crvena zvezda, 22. januar (18:45)

Crvena zvezda - Selta, 29. januar (21:00)

Navijačima Zvezde ostaje mnogo dana, praktično puna četiri mjeseca, da kalkulišu gdje njihov tim može da osvoji bodove i koliko će mu biti potrebno za nokaut fazu. Sa još desetak bodova Zvezda bi gotovo sigurno bila među 24 najbolja tima u Ligi Evrope, a za to će morati da se osvajaju bodovi i na domaćem i na gostujućem terenu.