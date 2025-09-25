logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta Zvezdi treba za proljeće u Ligi Evrope: Počele su kalkulacije, ovo je put u nokaut fazu

Šta Zvezdi treba za proljeće u Ligi Evrope: Počele su kalkulacije, ovo je put u nokaut fazu

0

Počelo je kalkulisanje za Zvezdino proljeće u Evropi, a potrebno je još 10 bodova kako crveno-bijeli ne bi strahovali.

Koliko bodova treba Zvezdi za opstanak u Evropi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je osvojila prvi bod u novoj sezoni Lige Evrope, a navijači su odmah uzeli kalkulatore u ruke! Počelo je računanje, jer je matematika važan detalj kada se dugoročno razmišlja i prave planovi o evropskom proljeću. Pošto bi navijači srpskog tima voljeli da vide svoju ekipu u nokaut fazi, jasno je da ih zanima kako tamo da stignu.

Čini se da Crvena zvezda ima dosta prostora za kalkulacije, nakon odigranog prvog meča i osvojenog prvog boda. Ni u jednom od narednih sedam mečeva tim Vladana Milojevića neće biti apsolutni autsajder, iako je jasno da protiv Porta i Lila ne treba unapred upisivati pozitivan rezultat. Isto tako, Zvezda nema unapred dobijene utakmice, pa je jasno da će svaki meč i svaki bod biti važni kako bi se na kraju stiglo do Top24!

Koliko bodova je potrebno za nokaut fazu Lige Evrope?

Prethodna sezona bila je prva koja se igrala u novom sistemu, a Liga Evrope dobila je novi izgled i zajedničku tabelu za svih 36 timova koji učestvuju. Da bismo imali reprezentativan primer dok kalkulišemo, uzećemo podatke iz prethodne sezone - iako je jasno da oni neće biti u potpunosti vjerodostojni i da aktuelna sezona neće biti ista kao prethodna.

Prošle sezone je prvo mjesto na kraju ligaškog dijela osvojio Lacio sa 19 bodova, a isti broj bodova i lošiju gol-razliku imala je ekipa Atletik Bilbaa. Osmoplasirani Rendžers izbegao je plej-of u prolećnom delu sa 14 osvojenih bodova i boljom gol-ralikom od Bode Glimta, Anderlehta i FCSB, odnosno nekadašnje Steaue.

Kada je riječ o 24. poziciji, odnosno posljednjem mjestu koje vodi u nokaut fazu, tu se našao Fenerbahče. Deset osvojenih bodova na osam ligaških mečeva imali su PAOK (22. mjesto), Tvente (23. mjesto), Fenerbahče (24. mjesto), Braga (25. mjesto) i Elfsborg (26. mjesto). Pored osvojenih bodova veoma je važna bila i gol-razlika jer je Fenerbahče prošao zbog jednog primljenog gola manje od Brage.

Crvena zvezda se, po projekcijama, nalazi baš tu negdje. Jedna od simulacija kaže da će Crvena zvezda osvojiti 10,24 bodova u tekućoj sezoni. Takođe, softver je izračunao da bi ove sezone i devet bodova moglo da bude dovoljno za plasman u nokaut fazu, što znači da bi Crvena zvezda imala veoma dobre šanse.

Kakav raspored ima Crvena zvezda?

Nakon osvojenog boda u Beogradu, Zvezda mora da misli o dva gostovanja u Portugalu. Prvo igra protiv Porta početkom oktobra, zatim protiv Brage krajem istog mjeseca, a između imamo i novu reprezentativnu pauzu. Izuzetno je važno kako će se Crvena zvezda pokazati na ta dva meča - jer u četvrtom kolu igra protiv Lila, koji je po mišljenju mnogih najteži rival u ligaškoj fazi.

Tek nakon četvrtog kola Lige Evrope, za Zvezdu će početi mečevi na kojim treba da osvaja bodove. Nije nikakav hendikep ukoliko se propusti prilika za dobar rezultat u Portugalu ili protiv francuskog tima, pošto će biti prostora za nadoknadu. Utakmica protiv FCSB biće jedna od onih koje moraju da se dobiju, vjerovatno će isto važiti i za Seltu, a zašto da se ne "otkinu" bodovi na gostovanjima Šturmu i Malmeu.

  • Crvena zvezda - Seltik, 24. septembar (1:1)
  • Porto - Crvena zvezda, 2. oktobar (21.00)
  • Braga - Crvena zvezda, 23. oktobar (18:45)
  • Crvena zvezda - Lil, 6. novembar (18:45)
  • Crvena zvezda - FCSB, 27. novembar (21:00)
  • Šturm - Crvena zvezda, 11. decembar (18:45)
  • Malme - Crvena zvezda, 22. januar (18:45)
  • Crvena zvezda - Selta, 29. januar (21:00)

Navijačima Zvezde ostaje mnogo dana, praktično puna četiri mjeseca, da kalkulišu gdje njihov tim može da osvoji bodove i koliko će mu biti potrebno za nokaut fazu. Sa još desetak bodova Zvezda bi gotovo sigurno bila među 24 najbolja tima u Ligi Evrope, a za to će morati da se osvajaju bodovi i na domaćem i na gostujućem terenu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC