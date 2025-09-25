Zašto je Milojević nosio odijelo protiv Seltika? Crvena zvezda se oglasila o stajlingu trenera

Očigledno će biti praksa da trener Zvezde Vladan Milojević nosi odijelo tokom mečeva.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Seltikom (1:1) u prvom meču Lige Evrope, a trener Vladan Milojević izgledao je veoma elegantno dok je pored terena dijelio instrukcije svojim igračima. Tokom prvog dijela meča na stadionu "Rajko Mitić" padala je jaka kiša pa nismo mogli da vidimo detalje, ali u nastavku je Zvezdin šef stručnog štaba skinuo klupsku trenerku i pojavio se u sakou.

Cipele, pantalone, košulja i sako nisu bili novost za Vladana Milojevića, vidjeli smo ga u takvom izdanju i tokom prvog mandata u Zvezdi, ali je njegov stajling ovog puta privukao mnogo pažnje. Možda baš zbog dezena sakoa, koji nije bio karakterističan već je imao šare.

"Crvena zvezda je nedavno potpisala četvorogodišnji ugovor o saradnji sa kompanijom 'Global Fešn', koja će ubuduće biti zadužena za stil fudbalskog tima i stručnog štaba.

Prvi dokaz ovog partnerstva videli smo na jučerašnjoj utakmici, kada je šef stručnog štaba našeg tima, Vladan Milojević, premijerno nosio pažljivo odabrane komade iz 'Global Fešn' kolekcije. Stručnjaci mode iz 'Global Fešna' kreirali su njegov autfit sa posebnim akcentom na moderan izraz, čime je simbolično otvoreno novo poglavlje saradnje između sporta i prestižne mode.

Kako vam se dopada ovaj spoj sporta i elegancije?", navodi se u objavi Crvene zvezde, uz fotografiju trenera vladana Milojevića.

Crvena zvezda naredni meč igra protiv Radničkog iz Kragujevca u Superligi Srbije, a zatim u drugom kolu ige Evrope gostuje Portu. Biće to još jedna prilika da šef stručnog štaba Vladan Milojević obuče odijelo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!