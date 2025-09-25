logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto je Milojević nosio odijelo protiv Seltika? Crvena zvezda se oglasila o stajlingu trenera

Zašto je Milojević nosio odijelo protiv Seltika? Crvena zvezda se oglasila o stajlingu trenera

Autor Dragan Šutvić
0

Očigledno će biti praksa da trener Zvezde Vladan Milojević nosi odijelo tokom mečeva.

Zašto je Vladan Milojević nosio odijelo protiv Seltika Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Seltikom (1:1) u prvom meču Lige Evrope, a trener Vladan Milojević izgledao je veoma elegantno dok je pored terena dijelio instrukcije svojim igračima. Tokom prvog dijela meča na stadionu "Rajko Mitić" padala je jaka kiša pa nismo mogli da vidimo detalje, ali u nastavku je Zvezdin šef stručnog štaba skinuo klupsku trenerku i pojavio se u sakou.

Cipele, pantalone, košulja i sako nisu bili novost za Vladana Milojevića, vidjeli smo ga u takvom izdanju i tokom prvog mandata u Zvezdi, ali je njegov stajling ovog puta privukao mnogo pažnje. Možda baš zbog dezena sakoa, koji nije bio karakterističan već je imao šare.

"Crvena zvezda je nedavno potpisala četvorogodišnji ugovor o saradnji sa kompanijom 'Global Fešn', koja će ubuduće biti zadužena za stil fudbalskog tima i stručnog štaba.

Prvi dokaz ovog partnerstva videli smo na jučerašnjoj utakmici, kada je šef stručnog štaba našeg tima, Vladan Milojević, premijerno nosio pažljivo odabrane komade iz 'Global Fešn' kolekcije. Stručnjaci mode iz 'Global Fešna' kreirali su njegov autfit sa posebnim akcentom na moderan izraz, čime je simbolično otvoreno novo poglavlje saradnje između sporta i prestižne mode.

Kako vam se dopada ovaj spoj sporta i elegancije?", navodi se u objavi Crvene zvezde, uz fotografiju trenera vladana Milojevića.

Crvena zvezda naredni meč igra protiv Radničkog iz Kragujevca u Superligi Srbije, a zatim u drugom kolu ige Evrope gostuje Portu. Biće to još jedna prilika da šef stručnog štaba Vladan Milojević obuče odijelo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Vladan Milojević Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC