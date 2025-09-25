logo
Fudbaler Zvezde zbog Arnautovića mijenja reprezentaciju: Igraće za rivala "zmajeva" na putu ka Mundijalu!

Fudbaler Zvezde zbog Arnautovića mijenja reprezentaciju: Igraće za rivala "zmajeva" na putu ka Mundijalu!

Autor Dragan Šutvić
Vezni fudbaler Crvene zvezde Tomaš Hendel prihvatiće poziv Austrije i postati saigrač Marka Arnautovića na reprezentativnom nivou.

Tomaš Hendel će igrati za Austriju Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su neriješeno protiv Seltika (1:1) u prvom kolu ligaške faze Lige Evrope, a važne uloge na ovom meču imali su strijelac gola Marko Arnautović i vezni fudbaler Tomaš Hendel. Upravo njih dvojica mogli bi u veoma bliskoj budućnosti da budu saigrači i na reprezentativnom nivou!

Arnautović je već godinama jedan od najbitnijih igrača Austrije, prvi je po broju nastupa i drugi po broju golova u nacionalnom timu, a Ralf Rangnik želi da ima u konkurenciji i njegovog saigrača. Iako je Tomaš Hendel odrastao u Portugalu, za čije je mlađe kategorije nastupao, zbog porijekla koje vuče iz Austrije mogao bi već u oktobru da promeni reprezentaciju i debituje u seniorskoj konkurenciji.

Prema saznanjima portugalskog portala "Desporto ao Minuto", Austrija je već kontaktirala Tomaša Hendela i predočila mu plan o promjeni nacionalnog tima. Sebastijan Predl, jedan od pomoćnika selektora Ralfa Rangnika, dobio je dobre vijesti nakon što je kontaktirao Zvezdinog fudbalera i čini se da će Hendel uskoro prihvatiti ponudu Austrije.

Navodi se u tekstu da veliku ulogu u ovoj priči igra Marko Arnautović. Iskusni austrijski reprezentativac aktivno ubjeđuje Hendela da prihvati poziv Austrije. Glavni cilj je da zajedno zaigraju na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku. Takođe, benefit od ovoga mogla bi da ima i Crvena zvezda, jer bi Arnautović i Hendel provodili zajedno vrijeme tokom obaveza reprezentacija.

Hendel je svojevremeno bio repezentativac Portugala u uzrastima do 19 i 21 godine, ali nikada nije dobio poziv u seniorsku selekciju. Prethodne godine bio je nadomak poziva, čak je i selektor pominjao da je na radaru nacionalnog tima nakon odličnih igara u Vitoriji iz Gimaraeša. izgleda da su Portugalci zakasnili...

