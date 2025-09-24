Zvezda po pljusku ispustila Seltik: Borbeni Arnautović donio bod, žaliće crveno-bijeli za propuštenim šansama!

22 : 56 Ivanić izlazi u 91, ulazi Piter Olajinka Zvezdin kapiten pokušao je da izbori korner, a rumunski arbitar Petresku pokazao je na gol-aut. Još tri i po minuta

22 : 54 Još pet minuta do kraja Splasnula je Zvezdina inicijativa dok se bliži 90. minut. Igraće se pet minuta nadoknade

22 : 52 86' Šansa za Zvezdu! Mirko Ivanić centirao je sa lijeve strane, štoper Lajam Skejls je ostao zbunjen, a Aleksandar Katai je glavom u trku pokušao da savlada Šmajhela. Biće korner

22 : 50 Marko Arnautović dao gol, pa se umalo pobio Marko Arnautović umalo ušao u fizički sukob sa Lajamom Skejlsom.

22 : 46 Loši potezi Kataija otvaraju kontru, Tiknizjan zato požutio Zvezdin vezista je umalo izašao sa loptom u aut kraj klupe, pa "telefonirao" odbrani Seltika da će da promijeni stranu. Presjekli su gosti taj pas, krenuli u kontranapad, a Nair Tiknizjan je morao da ga presječe faulom za prekid brzog napada.

22 : 43 78' Elšnik nastavlja gdje je Arnautović stao Slovenac je preuzeo inicijativu u Zvezdinoj igri, gađao sa distance i izborio korner, jer je njegov udarac blokiran

22 : 38 75' Marko Arnautović izlazi iz igre poslije gola U preostalih 15 minuta igraće Aleksandar Katai umjesto njega

22 : 38 72' Mateus ponovo spasava Zvezdu, ko zna koji put Opet je Keleči Ihenačo izašao na zicer sa Zvezdinim golmanom i pogodio ga loptom u glavu. Uklizao je u taj šut čuvar mreže crveno-bijelih i ponovo spasio svoj gol.

22 : 31 67' Mirko Ivanić promašuje zicer za 2:1! Marko Arnautović mu je stvorio savršenu šansu dodavanjem, Zvezdin kapiten je šutirao snažno i po zemlji, ali nije dobro gađao - pogodio je Kaspera Šmajhela.

22 : 31 65' GOL - MARKO ARNAUTOVIĆ ZA 1:1! Korner i gol Zvezdinog centarfora za izjednačenje! Sjajno je reagovao nogom poslije kornera i udarcem sa druge stative dao gol, na asistenciju Učene. Prethodno je upravo Arnautović zajedno sa Tiknizjanom i izborio korner.

22 : 27 62' Prva šansa Zvezde u drugom dijelu meča Hendel je centrirao iz slobodnog udarca sa desne strane, lopta je preletjela Marka Arnautovića, a onda je Bruno Duarte šutirao glavom - pored gola.

22 : 25 Zvezda sada mora u napad Poslije Seltikovih furioznih 10 minuta, Crvena zvezda krenula je ka golu protivnika, koji izgleda mnogo prisebnije i organizovanije nego u prvom dijelu meča

22 : 21 56' Seltik vodi 1:0, Ihenačo utišao Marakanu! Nekadašnji napadač Sitija i Lestera doveo je Seltik u vođstvo. Poslije 10 minuta potpune dominacije Seltika u drugom dijelu, lako je rešio situaciju "jedan na jedan" pred golom Zvezde. I ponovo je Benjamin Nigren bio u prvom planu, sada kao asistent.

22 : 19 54' I ponovo - Mateus! Treći put u pet minuta Zvezdin golman odbranio je udarce iz kaznenog prostora. Ovog puta poslije kornera, udarcem iz prve, sa bliže stative.

22 : 17 51' Ponovo Mateus, pravi čuda pred Zvezdinim golom! Seltikov rezervista Keleći Ihenačo je šutirao iz prve, iz peterca, a Mateus je i ovo odbranio! Spektakularna intervencija. Ponovo je Nigren napravio problem crveno-bijelima, ovog puta trkom po desnoj strani.

22 : 16 50' Fenomenalna odbrana Mateusa! Zvezdin golman Mateus uhvatio je "živu" loptu poslije snažnog udarca desnog krila Seltika Benjamina Nigrena. Imao je dovoljno prostora da se namesti iz drugog plana i da šutira na ubačenu loptu sa leve strane - srećom, Zvezdin golman je bio na mjestu.

22 : 14 Počelo je drugo poluvrijeme, Radonjić izašao Vladan Milojević napravio je prvu izmjenu - Nemanja Radonjić je izašao iz igre, a umjesto njega je na terenu Milson

22 : 04 Bivši igrač kritikuje Seltik "U igri Seltika nema energije, ovo je zaista konfuzno, kao da igrači čekaju da neko drugi preuzme odgovornost", kaže bivši igrač Seltika Stilijan Petrov

22 : 04 Poluvrijeme na Marakani Zvezda je imala bolje prilike, Mirko Ivanić je imao dve najbolje, zatresla se i prečka gola Seltika, ali nema golova i dalje. Izvor: MN PRESS

21 : 50 42' Arnautović iz sve snage, malo je falilo! Bruno Duarte centrira sa lijeve strane, Marko Arnautović šutira volej iz sve snage u petercu i pogađa konstrukciju koja drži mrežu iza gola. Kako je ovo bilo blizu!

21 : 48 Nije bila sreća, već majstorska odbrana Šmajhela Kasper Šmajhel je ipak maestralno odbranio udarac Zvezdinog napadača Izvor: TV Area sport/Screenshot

21 : 42 Prečka! Umalo golčina Bruna Duartea Šutirao je Zvezdin napadač sa lijeve ivice kaznenog prostora, lopta je išla snažno i visoko kraj bliže stative, ali je pogodila prečku. Kasper Šmajhel je imao sreće. Kakav bi to gol bio!

21 : 36 Zastave sa precrtanim glavama na Marakani Navijači Seltika i u Beogradu tjeraju upravu iz kluba Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

21 : 27 19' Ponovo Ivanić i ponovo nema gola! Radonjić i Seol kombinovali su po desnoj strani, Mirko Ivanić je dobio odličnu loptu na vrhu peterca, ali nije dobro šutirao glavom

21 : 24 16' "Prekopirana" akcija sa derbija, Ivanić nije reagovao Ponovo je Zvezda iz prekida pokušala da reaguje kao u derbiju protiv Partizana, ali sada ta akcija nije završena golom. Mirko Ivanić nije gurnuo loptu u mrežeu iz peterca

21 : 22 13' Hendel gađa pravo iz kornera, Šmajhel je spreman Iskusni golman Kasper Šmajhel (38) lako je uhvatio loptu koju je Hendel poslao u okvir gola direktno iz kornera sa desne strane

21 : 17 10' Nemanja Radonjić šutira snažno - preko gola Krilni napadač Zvezde sjurio se ka šesnaestercu, pokazavši još jednom koliko je brz. Šutirao je snažno, očigledno pun samopouzdanja poslije derbija, ali lopta nije pogodila metu. Nagrađen je aplauzima navijača.

21 : 14 8' Prvi put prijeti i Zvezda Mirko Ivanić dobio je ogroman prostor na desnoj strani, pokušao da ubaci loptu u peterac ka Arnautoviću i Duarteu, ali je odbrana škotskog tima reagovala. Lopta se o Arnautovića odbila u gol-aut

21 : 14 7' Umalo prva šansa - za Seltik Na centaršut iz slobodnog udarca sa desne strane reagovao je štoper Seltika Kamerun Karter-Vikers i glavom pokušao da asistira. Srećom po Zvezdu, nije bilo udarca ka golu.

21 : 09 Minut ćutanja za Dejana Milovanovića Pred meč je cijeli stadion zaćutao u znak sjećanja na pokojnog kapitena Crvene zvezde Dejana Milovanovića

20 : 56 Meč će suditi arbitar iz Rumunije Radu Petresku je sudija koji će u 21 čas označiti početak utakmice i Lige Evrope na "Marakanu". Rođen je 1982. godine, od 2012. godine sudi sa znakom FIFA, a od 2022. sudi i u Ligi šampiona. Na "Marakani" će uz njega biti na terenu i zemljaci, pomoćne sudije Radu Đinguleak i Mirča Mihail Grigorju. U VAR sobi sjedi Italijan Majkel Fabri i kraj njega VAR asistent Rumun Marčel Birsan

20 : 56 Navijači Seltika u svom, ograđenom dijelu tribine Izvor: MONDO/Dušan Ninković

20 : 42 Najskuplji igrač Seltika na terenu, bivši špic Sitija na klupi U napadu Seltika od prvog minuta igraće Japanac Dajzen Maeda (27), na transfermarktu procijenjen na 15 miliona evra. Istovremeno, na klupi je ostao rezervni napadač Keleći Ihenaćo, bivši napadač Sitija, koji je čak sedam godina nosio dres Lestera. Rodžers ga je odlično upoznao za vrijeme njihovog zajedničkog boravka u Lesteru i zato ga je ovog ljeta doveo iz Sevilje u Seltik. Prošlu sezonu proveo je u Mildsbru.

20 : 41 Liga Evrope objavila sliku Zvezdinog tunela Tunnel goals ‍#UELpic.twitter.com/t8ADm5rPFp — UEFA Europa League (@EuropaLeague)September 24, 2025

20 : 41 Menadžera Seltika svi znate iz Premijer lige Brendan Rodžers, stručnjak iz Severne Irske, vodi Seltik i ove sezone, u toku svog drugog mandata na klupi škotskog velikana. Prvi put je sjedio na klupi tima od 2016. do 2019, kada je otišao usred sezone nakon dvije osvojene "triple kruine". Vratio se 2023. i takođe osvojio duplu krunu, vodeći Seltik do još dvije titule. Kada je drugi put sjeo na klupu nasledio je Angea Postekoglua, koji je potom napravio veliko ime u Premijer ligi. Naravno, Rodžersovo ime takođe je veoma zvučno u najjačoj ligi na svijetu, u kojoj je umalo osvojio titulu sa Liverpulom 2014. Tri kola prije kraja imao je pet bodova više od Čelsija i bio na čelu tabele, ali se potom Stiven Džerard okliznuo protiv Čelsija, a Redsi su ispustili titulu i predali je Mančester sitiju. Izvor: MN PRESS

20 : 26 "Seltik voli da se pita, pokušaćemo da budemo drugačiji" "Pripremili smo utakmicu na drugačiji način. Vidjećete kada dođe utakmica. Pripremili smo se, kao i kolega Rodžers što se spremao na svoj način. U eri savremenog fudbala sve možete da pogledate. Vidjećemo od utakmice ko se kome bude više nametnuo. Seltik je jako dobra ekipa, a ne očekujem od njih promene u planu i u stilu igre. Igraće kako igraju, da li kod kuće ili na strani. Pokušaćemo da budemo drugačiji u odnosu na prošli meč, a videćemo da li ćemo moći da implementiramo plan i da li će nam protivnik to dozvoliti" "Seltik je ekipa koja dominira u posjedu u svojoj ligi, više od 70-80 odsto vremena, vole da se pitaju. Mi želimo da se nametnemo, poremetimo njihov način igre i da ih iznenadimo planom igre koji smo pripremili. Pred bitku se uvijek pripremate, ali vidjećemo kako će to u 'ratu' biti".

20 : 14 Kapiten Seltika cijeli život posvetio klubu Kapiten i prvotimac Seltika na "Marakani" Kalum Mekgregor nosi traku oko ruke od 2021. On je odrastao u Glazgovu, prošao je kompletnu omladinsku školu kluba i samo je jednu sezonu bio van kluba - 2013/14, kada je bio na pozajmici u Nots Kauntiju. Ima 32 godine i već je odigrao 527 utakmica za Seltik, osvojio 10 titula škotske Premijer lige i pet puta osvojio triplu krunu u Škotskoj.

19 : 58 Nemanja Radonjić od 1. minuta, kao i novajlija Poslije odličnog nastupa u pobjedi Zvezde u 177. "vječitom derbiju", Nemanja Radonjić dobiće šansu protiv Seltika od prvog minuta. Takođe, starter je i Tebo Učen (25), Zvezdino pojačanje iz Sarpsborga od 2,5 miliona evra

19 : 57 Ovo je sastav Zvezde za Seltik! Zvezda: Mateus - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Hendel, Elšnik, Ivanić, Radonjić, Duarte, Arnautović

19 : 46 Predviđenih 11 Zvezde za Seltik Pročitajte koji tim očekujemo da crveno-bijeli izvedu protiv Škota

19 : 45 "Naučili smo lekciju protiv Pafosa" Trener Crvene zvezde Vladan Milojević podsjetio je u najavi meča na neprijatno iskustvo iz dvomeča protiv Pafosa u baražu za plasman u Ligu šampiona