Arnautović dao gol Seltiku, pa se umalo potukao: Irac napao špica Zvezde, Marko ga ščepao za vrat

Marko Arnautović je postigao pogodak za izjednačenje, a onda je morao da sklanja bezobraznog štopera Seltika od sebe.

Nije dugo čekala Crvena zvezda da izjednači protiv Seltika na startu Lige Evrope. Nakon što je Keleči Ihenačo u 56. minutu dao gol za vođstvo Seltika na "Marakani" Marko Arnautović je pokazao zašto je doveden i izjednačio je u 65.

Nakon što je odbrana Seltika uspela da se odbrani u kontri Crvene zvezde i izbaci loptu u korner, nije im se to previše isplatilo. Tomaš Hendel je stavio loptu u ugao terena, centrirao iz kornera, a na kraju se u velikoj gužvi najbolje snašao Marko Arnautović.

Lopta je zapravo došla do nigerijskog štopera Teba Učene, a on je bio dovoljno vješt da je proturi kroz šumu nogu u petercu Seltika i da je dobaci do Marka Arnautovića. Ovako je austrijski reprezentativac dao prvi gol za Crvenu zvezdu:

Nije to bilo sve, kada je poslao loptu iza na ovoj utakmici sjajnog Kaspera Šmajhela našao se u sukobu sa štoperom Seltika Lijamom Skejlsom. Kapiten Mirko Ivanić se srećom našao odmah tu i uspio je da spriječi veći sukob.

Već u narednom napadu Mirko Ivanić se našao u neverovatnoj šansi, ali je nažalost pogodio opet Kaspera Šmajhela i ostalo je 1:1. Nedugo pogtom u 75. minutu izašao je Marko Arnautović i zamijenio ga je Aleksandar Katai.

