"Zvezda ima veliki hendikep": Milojević pred Seltik otkrio šta je problem u Evropi

Crvena zvezda igra sa Seltikom na startu Lige Evrope, a meč je najavio trener "crveno-bijelih" Vladan Milojević.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda nakon pobjede protiv Partizana u "vječitom derbiju" startovaće u Ligi Evrope duelom sa Seltikom.

Trener "crveno-bijelih" Vladan Milojević obratio se uoči utakmice, koja je na programu u srijedu od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić".

"Igramo sa jakim protivnikom. Seltik je velika ekipa u svom prvenstvu koje igra jako dobro. Ima puno detalja koji mogu da opredijele meč na jednu ili drugu stranu", rekao je Milojević na početku konferencije za medije.

Biće zanimljivo vidjeti na kakav će se sastav odlućiti Milojević. Za razliku od duela sa Partizanom, neće morati da razmišlja o "bonus igračima".

"Moje neko pravilo da svaku utakmicu gledam posebno. Utakmica sa Partizanom je bila meč za sebe. Neće izaći isti sastav, zbog strategije za samu utakimicu. Ovo što ste rekli, stvarno su bonusi dobro odigrali derbi. Oni treba da rastu, mladi su, takođe i Avdić i Zarić su bili tu i oni će sigurno dobijati šansu. Koliko mi je teže ili lakše jer nema bonusa, o tome ne razmišljam puno. Postoji kombinatorika, ali nije to značajno."

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Baš kao i Crvena zvezda, i Seltik je pred nastup u Evropi igrao najveći domaći derbi.

"Ne znam nikoga od njih osim što sam ih gledao na TV-u. Pogledali smo taj derbi sa Rendžersom, ali taj derbi je takođe specifičan. Nije to pravi odraz snage, taj remi 0:0 nije realan prikaz snage Seltika. Svjesni smo da nas čeka veliki rival, nije bitno u kom će sastavu da izađu. Moramo da budemo spremni, dosta su jaki fizički."

Ko je favorit?

"Mislim da je Seltik dobra ekipa sa sjajnim trenerom koji je dugo radio u Premijer ligi. Sa druge strane, pitali su me mnogo o favoritima, a po meni favoriti ne postoje. Fudbal je igra momenta, trenutka. Papir trpi sve, možete da pišete, ali Seltik je ekipa pravljena za Ligu šampiona. Jaka, dominantna, fizički jako dobra. Nisam dobar prognozer, ne bih da prognoziram", kaže Milojević.

Pričao je i o formi igrača.

ELŠNIK Svoja očekivanja o duelu sa Seltikom iznio je i Timi Maks Elšnik. "Kao sportista na treningu učiš da pobijediš svaki put. Imamo dosta velikih klubova, dobrih ekipa za rivale, ali to ne smije da bude izgovor. Ekipa je opet na zaista visokom nivou. Dobra su pojačanja došla i cilj nam je da budemo konkurentni. Vidjeli smo prošle godine šta je bilo sa Benfikom, ali nismo uspjeli da izvučemo bod koji smo možda i zaslužili. Taj start je jako, jako bitan. Sutra napadamo pobjedu. Nema lakih utakmica u Evropi. Igrao sam Ligu šampiona i Konferencijsku ligu, sada igram Ligu Evrope. Neka ovo bude najuspješnija evropska sezona u mojoj karijeri."

"Mislim da je naš hendikep taj što na svakih nekoliko mjeseci imamo različite timove. Jako je to teško u fudbalu, nije slučajno da puno ekipa koje prave rezultate zato što imaju kostur ekipe, dosta igrača koji se ne mijenja. Nemamo vremena, igramo na svaka tri dana, ne treniramo puno. Više se ide na odmor ekipe, taktiku, ali svjesni smo svega toga.

Možda i jedan igrač koji ode može da napravi problem ekipe, ne možemo lako da ga nadomjestimo. Nemamo strpljenja za nove igrače, a neki put treba vrijeme. Nisu svi isti. Ja sam strpljiv i momci su. Očekujem od njih 100 odsto i nadam se da ćemo da nađemo hemiju."

Pričao je Milojević i o navijačima, ali i Pafosu, koji je eliminisao Beograđane na putu ka Ligi šampiona.

"Drago mi je da dolaze takve ekipe, ekipe sa velikom tradicijom i ubijeđen sam da će naši navijači da budu sjajni. Svakako da su igrači sami svjesni. Nemam šta posebno da im pričam. To su detalji koji odlučuju u jednoj utakmici. Protiv Pafosa smo primili gol u prvom minutu i meč je otišao u pravcu kome se nismo nadali. Mislim da smo, ako ništa drugo, naučili lekciju."

Tomaš Hendel odigrao je sjajan meč protiv Partizana.

"Došao je Tomas, dobar je dečko i igrač. Mlad, otvoren, profesionalac i radnik. Sviđa mi se njegov način razmišljanja i igre. Dolazi iz Portugala gdje znamo kakve igrače proizvode. Svi su tehnički dobro potkovani i dosta može da donese", rekao je Milojević, a zatim se osvrnuo i na Radeta Krunića.

"Svakako želimo da se Rade što prije vrati. Znam da da sve od sebe da se što prije vrati, vidjećemo ko će da igra kada budemo svi zdravi. To je do trenera. Nije ni toliko bitno, nego da svako ko igra da sve od sebe."