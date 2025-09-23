logo
Nair Tikizjan postao Srbin: Za samo 88 dana u Crvenoj zvezdi dobio srpske papire

Nair Tikizjan postao Srbin: Za samo 88 dana u Crvenoj zvezdi dobio srpske papire

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Premijer Vlade Srbije Đuro Macut potpisao rješenje na osnovu kog je Nair Tiknizjan dobio srpsko državljanstvo.

Nair Tiknizjan dobio državljanstvo Srbije Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Jermenski fudbaler Nair Tiknizjan postao je državljanin Srbije. U Službenom glasniku broj 81, u koji je MONDO imao uvid, navodi se da je Tiknizjan dobio srpske papire 18. septembra, odnosno pred 177. "vječiti" derbi.

"Prima se u državljanstvo Republike Srbije Tiknizjan Najair Oganesovič, ime oca Oganes, rođen 12. maja 1999. godine, u mjestu Sankt Peterburg, Ruska Federacija, državljanin Ruske Federacije. Ovo rješenje objaviti u Službenom glasniku Republike Srbije", stoji u rješenju Vlade Srbije koje potpisuje premijer Đuro Macut.

Izvor: MN PRESS

Ono što je zanimljivo je da je Tiknizjan vjerovatno najbrže dobio srpske papire od svih fudbalera koji su igrali u srpskom fudbalu, pošto je član Crvene zvezde postao 22. juna ove godine. Preciznije, poslije 88 dana je postao državljanin Srbije.

Ovaj fudbaler koji ima pasoš Jermenije i Rusije potpisao je ugovor na tri godine sa Crvenom zvezdom i za nju je do sada odigrao deset utakmica uz jednu zabilježenu asistenciju. Vidjećemo da li ovaj potez znači da Crvena zvezda planira da ovog lijevog beka zadrži i duže od 2028. godine.

Osim njega, srpski pasoš dobio je i crnogorski državljanin Milan Vukotić iz Partizana, koji je od januara u crno-bijelim bojama, kao i Daglas Ovusu iz Radnika. U pitanju je fudbaler iz Gane koji je u Srbiji od 2024.

Tagovi

Nair Tiknizjan FK Crvena zvezda Srbija

