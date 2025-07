"Hoćete da vam iskreno odgovorim ili da lažem?": Tiknizijan nam otkrio da je zbog tri razloga došao u Zvezdu

Nair Tiknizijan je u intervjuu za MONDO pričao o dolasku u Crvenu zvezdu, faktorima koji su na to uticali, Ognjenu Čančareviću i mnogim drugim zanimljivim temama.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Crvena zvezda dovela je igrača kojim je riješila problem na poziciji lijevog beka - stigao je Nair Tiknizijan (26). Prema prvim informacijama o njegovom radu i treninzima, već je impresionirao sve na pripremama. Kažu da je vjerovatno i najspremniji u timu i da je po tome oduševio i trenere i saigrače. Dovoljna preporuka da porazgovaramo sa njim i da čujemo njegove utiske o svemu, a po osmijehu se odmah vidjelo da je i te kako raspoložen za priču.

"Kakvi su mi utisci o Beogradu? "Treći put mi postavljaju to pitanje, ali ništa strašno. Najljepši su mi utisci, srećan sam i jedva čekam da izađem na teren. Daj Bože da u avgustu dođe i moja porodica i da svi zajedno budemo ovdje", našalio se Tiknizijan na početku razgovora za MONDO, koji je rađen uz pomoć prevodioca sa ruskog jezika.

Već je razgovarao sa trenerom Vladanom Milojevićem i zna dobro šta se od njega očekuje.

"Naravno da sam imao razgovor sa trenerom i rekao mi je neke glavne stvari na koje bi trebalo da obratim pažnju na terenu. Ne pravimo neke dugoročne planove, već se spremamo iz meča u meč".

"Hoćete iskren odgovor ili da vas lažem?"

Koliko zrači tom pozitivnom energijom i kako to sve izgleda moglo je da se vidi i kada smo ga pitali da li je razgovarao sa nekim prije dolaska u Zvezdu i da li je pokušao tako da se informiše o klubu.

"Hoćete da vam odgovorim iskreno ili da vas lažem?", nasmijao se Nair.

Kada je izabrana prva opcija i iskren odgovor, nastavio je da obrazlaže.

"Iskreno, nisam pričao ni sa kim. Donio sam odluku poslije dva meča koja sam igrao za reprezentaciju i onda sam došao i riješio da igram u Zvezdi."

"Tri faktora su presudila da dođem"

Kako je i sam objasnio, za potpis ugovora sa Crvenom zvezdom ključna su bila tri faktora.

"Postoje tri faktora koji su uticala na to. Prvi je to što igramo u Evropi. Drugi je atmosfera na domaćem terenu. Treći je taj što da bi postao bolji igrač i napredovao da moram da izađem iz svoje zone komfora. Upravo to sam učinio dolaskom u Zvezdu. Moram da napomenem da je proces adaptacije prošao mnogo bolje nego što sam mislio. To je zahvaljujući rukovodstvu, stručnom štabu i saigračima. Želim posebno da se zahvalim onima koji se bave stvarima koje su uslovno rečeno sporedne, koji nam spremaju hranu, krevete, koji nas pripremaju i nadam se da će oni vidjeti ovo."

"Ognjene, hvala ti"

Izvor: MN PRESS

Tiknizijan je rođen u Sankt Peterburgu, prošao je mlađe kategorije ruske reprezentacije, ali je u seniorskom timu izabrao da igra za Jermeniju. Tamo mu je saigrač u reprezentaciji Srbin Ognjen Čančarević, golman koji je rođen u Užicu.

"Da, da malo sam pričao sa njim o dolasku u Srbiju. Rekao mi je samo dobre stvari. Veoma sam mu zahvalan na savjetima koje mi je dao", zaključio je Tiknizijan.

(Mondo.rs/Nemanja Stanojčić)