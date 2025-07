Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio je otvoreno o ponudi crveno-bijelih za Dušana Tadića.

Izvor: RTS/Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Crvena zvezda ulazi u novu sezonu sa Aleksandrom Kataijem kao prvom opcijom na poziciji "desetke" i glavnim kreativnim igračem, a gostujući u magazinu "Oko" na "RTS" generalni direktor kluba Zvezdan Terzić govorio je o pregovorima sa Dušanom Tadićem.

Nekadašnji reprezentativac Srbije i bivši kapiten "orlova" slobodan je igrač nakon odlaska iz Fenerbahčea, a Crvena zvezda je jedan od klubova koji pokušava da ga dovede. Istakao je Terzić da je Crvena zvezda probala sve da ga ubijedi da karijeru nastavi u Beogradu.

"Obavili smo nekoliko razgovora sa Dušanom Tadićem. Naša želja je, pojavio se na tržištu poslije rastanka sa Fenerbahčeom. Uradili smo sve što je u našoj moći, prešli smo preko crvenih linija što se tiče uslova. Nesporna želja svih nas, od uprave preko stručnog štaba do saigrača, je da Dušan Tadić dođe", počeo je Zvezdan Terzić.

"Pogriješićeš Dušane"

Vidi opis "Zbog Tadića smo prešli preko crvenih linija": Zvezdan Terzić otkrio sve o najvećoj ponudi Zvezde ikada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Ahmet Okatali / AFP / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: EPA-EFE/ERDEM SAHIN Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: instagram/fenerbahce Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: EPA-EFE/PETER KLAUNZER Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Istakao je Zvezdan Terzić da je prije svega loše po Dušana Tadića nakon karijere ako ne odabere Crvenu zvezdu kao narednu destinaciju.

"Rekao sam mu: Nećemo te pritiskati imaš otvoren poziv Crvene zvezde do 1. septembra kada se zatvara prelazni rok. Do njega je. On ima neke svoje lične dileme, privatne, Da li će živjeti u Srbiji sa porodicom ili negdje drugo. Ja sam mu rekao kao sinu ako planiraš da ti djeca odrastaju u Beogradu i Srbiji napravićeš grešku ako ne završiš karijeru u Crvenoj zvezdi i počneš neki novi život tu", istakao je Terzić i dodao:

"Posebno jer je njemu dilema da li da živi u Amsterdamu, a i sam je pričao o tim nekim događajima kada su ga ispred zgrade sačekali neki Marokanci, da ga opljačkaju, otmu mu sat. Ja nikada ne bih želio porodici da mi troje djece odrastaju nikada ne bih odabrao nijedan grad osim Beograda, to je najbezbjedniji grad u Evropi."

37 godina? Nekad puno, sada...

Izvor: RTS / Printscreen

Sada Aleksandar Katai sa 34 godine važi za jednog od najbitnijih igrača Crvene zvezde, dok bi Dušan Tadić sa 37 godina bio ubjedljivo najveće pojačanje.

"Promijenila su se vremena, igrači su nekad sa 32-33 godine bili za penziju, ali promijenio se odnos. Danas se životni vijek igrača jako produžio i biće sve duži. Vidite da Ronaldo i Mesi igraju sa 40 godina. Igrač od 37 godina nivoa Dušana Tadića naravno da može da mnogo pomogne Crvenoj zvezdi", završio je Zvezdan Terzić.