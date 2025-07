Dušan Tadić odbio ozbiljnu ponudu Crvene zvezde: Ide u Španiju, ali vratiće se kući

Dragoljub Zbiljić smatra da će Dušan Tadić doći u Vojvodinu da završi karijeru.

Izvor: MN PRESS

Dušan Tadić još nema novi klub, a prethodnih nedjelja su mu stizale ponude sa svih krajeva svijeta, od SAD preko Evrope i Rusije, pa do Saudijske Arabije. Među timovima koji su bili zainteresovani da angažuju Dušana Tadića su i dva iz Srbije - prvo je Crvena zvezda predstavila svoju ponudu nekadašnjem kapitenu srpske reprezentacije, a onda je Vojvodina odgovorila.

I dok se čini da će Tadić karijeru nastaviti van Srbije, u Novom Sadu su sigurni da će Dušan još jednom u karijeri biti fudbaler Vojvodine. O tome je govorio i prvi čovjek kluba Dragoljub Zbiljić, koji je već obavio razgovore sa kreativnim veznim fudbalerom bogate inostrane karijere.

"Imali smo dobar razgovor, Dušan je odbio i mnogo ozbiljniju ponudu Crvene zvezde. Mislim da ide u Španiju... Korektan, veliki vojvodinaš, obećao mi je da će da se vrati u Vojvodinu da završi karijeru. Kad će to da bude - ne znam, ja mu vjerujem", rekao je Zbiljić za "Sportski žurnal".

Dolazak Dušana Tadića u Vojvodinu uklopio se u plan kluba da osvoji šampionsku titulu u Srbiji. Podsjećamo, Dragoljub Zbiljić je prije nekoliko sezona najavio da bi titula mogla da stigne u Novi Sad do 2026. godine, pa iako to sada ne djeluje realno u klubu nisu odustali od ideje da budu šampioni.

"Da, radili smo procjenu. Računao sam da je do 2025. dovoljno vremena da vratimo Medojevića, Tadića, eventualno Radoju, štopera Planića... i kad ih uparimo s klincima, napomene - omladinska škola prije tri ljeta nije imala toliko talenata koliko sad, imamo dovoljno kvaliteta i pola bijele, pola crvene krvi za napad na trofej. Da li je bilo preuranjeno - nije važno, bilo mi je bitno da ljudi u klubu i gradu podignu glave i shvate da za predsjednika imaju ambicioznog čovjeka namjernog da osvoji titulu. Je li to ova, sljedeća, ona tamo godina - nije ni bitno, Vojvodina je, podsjetiću, prije mene konstantno išla na treće mjesto?! I, izjavila to glasno, što mi je kao navijaču izuzetno smetalo", rekao je Zbiljić.

Bonus video:

Pogledajte 00:03 Dušan Tadić, Zlatan Ibrahimović Izvor: Instagram/afcajax Izvor: Instagram/afcajax

(MONDO)