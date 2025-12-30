logo
Šerif Endiaje rešeta na Kupu afričkih nacija

Šerif Endiaje rešeta na Kupu afričkih nacija

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Iskusni napadač Šerif Endiaje i na Kupu afričkih nacija demonstrira klasu. Njegov Senegal dominantno ušao u nokaut fazu.

{erif Endiaje strijelac u pobjedi Senegala Izvor: Peter Fitzpatrick / Actionplus / Profimedia

Bivši centarfor Crvene zvezde Šerif Endiaje (29) bio je strijelac iz penala za reprezentaciju Senegala na Kupu afričkih nacija. U ubjedljivoj pobjedi protiv Benina, on je u 90+7' minutu utakmice postavio konačnih 3:0 u korist svog tima. Na terenu je proveo manje od 10 minuta, nakon što je prethodno zamijenio nekadašnjeg asa Liverpula i Bajerna, Sadio Manea (33).

Senegal je pobjedom "ovjerio" prolaz u osminu finala turnira, jer ima za sobom pobjedu protiv Bocvane (3:0), u kojoj je Endiaje takođe bio strelac, uz remi protiv Konga 1:1, u kojem je jedini gol za Senegalce postigao Mane.

Senegalci su osvojili Grupu D koja je bila igrana u gradu Rabatu, a u nokaut fazu prošli su zajedno sa drugoplasiranom Kongoom, koji je takođe osvojio sedam bodova, kao i trećeplasiranim Beninom, dok će Bocvana kući bez osvojenog boda i sa gol-razlikom 0:7.

Podsjetimo, Šerif Endiaje stigao je na Kup afričkih nacija kao fudbaler turskog kluba Samsunspora, u koji je stigao ljetos iz Zvezde za četiri miliona evra. U dresu novog tima postigao je ove sezone četiri gola, uz dve asistencije na 10 nastupa u turskom prvenstvu.

Afrički Kup nacija

