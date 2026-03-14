"Bilo i bolje nego što sam očekivao": Srđan Blagojević o teškoj pobjedi Partizana na debiju

Novi-stari trener Partizana Srđan Blagojević oglasio se poslije pobjede protiv TSC-a u Humskoj.

Fudbaleri Partizana prekinuli su niz poraza i pobijedili TSC 2:1 (2:1) u Humskoj, u meču u kojem se Srđan Blagojević vratio na klupu posle povratka u klub.

Crno-bijeli su slavili golovima Vanje Dragojevića i Vukašina Đurđevića, pokazali u prvih 30 minuta igru kakvu Blagojević i želi, ali su potom kao i do sada drastično pali i u drugom poluvremenu na momente grčevito branili svoj gol i prednost. U ovom trenutku najvažnije - odbranili su je, mada niko ne bježi od velikih problema.

"Rezultat je najbitniji. Naravno da obraćamo pažnju kako želimo da dođemo do rezultata, to je sada druga priča. Hoću sada da naglasim da mi je zadovoljstvo što sam ovdje i što sam osjetio atmosferu. Hvala svakom navijaču što je došao i što nam je pomogao da u ovakvom drugom poluvremenu, koje je izgledalo ovako iz raznoraznih razloga, dobijemo ovu pobjedu. Prvi dio meča je ono što sam želio da vidim, rekao sam im da hoću samo da pokažemo da možemo i da napravimo razliku, na momente je izgledalo i bolje nego što sam očekivao. Nažalost, primili smo gol kako smo primili, a onda u drugom poluvremenu totalno drugačija utakmica, kao da smo igrali novu. Ne bih ulazio u razloge, rekao bih da smo došli do toga da prekinemo seriju. Momci su videli da možemo da izgledamo lijepo, ali da bi to izgledalo tako u kontinuitetu, potrebno je još dosta rada", rekao je Srđan Blagojević poslije utakmice za TV Arena sport.

Partizan nije dao gol u drugom dijelu meča već na osam utakmica u nizu. Zašto?

"Vjerovatno ima mnogo razloga, ne bih detaljno analizirao poslije utakmice, imamo neke zaključke, na neke stvari možemo brzo da utičemo, za neke je potrebno vrijeme. Tu smo da radimo, da napredujemo i nadamo se da ćemo svaku utakmicu biti sve bolji i bolji", dodao je Blagojević.

Crno-bijeli sada imaju sedam bodova zaostatka za Crvenom zvezdom i četiri boda prednosti u odnosu na trećeplasiranu Vojvodinu. Odigrao je utakmicu više od oba rivala, a sljedeći meč igraće protiv Mladosti u Lučanima u subotu 21. marta.







