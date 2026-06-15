Zvezdan Terzić najavio je pripreme Crvene zvezde za sezonu 2026/27, ističući da neće biti odlazaka, ali ni mnogo dolazaka.

Izvor: MN PRESS

"Sjeli su maloprije u autobus i otišli na Zlatibor na prvi dio priprema. Čeka nas zaista teška sezona, krećemo od druge runde kvalifikacija za Ligu šampiona i to ne našom krivicom, nego zbog loših igara klubova iz Srbije. Što se skupi, to se dijeli sa brojem učesnika. Nažalost, prije tri godine smo išli direktno, a sad od druge runde. Ne žalimo se, šta je tu je. Svjesni smo ciljeva i prekosutra ćemo već imati ime ili jedno od dva imena našeg protivnika. Počinjemo 21. jula u kvalifikacijama i imamo vremena da se pripremimo. Tu je jedan dio igrača, oslobođeni su oni koji su imali obaveze u reprezentacijama, tako da ćemo kroz pet dana imati sve sem Seola i Arnautovića koji su na Svjetskom prvenstvu", rekao je Terzić.

Vidi opis Zvezdan Terzić: "Odlazaka neće biti! Ovdje smo zbog loših igara klubova iz Srbije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Istakao je da Zvezda ne smije da se opušta i da svaki protivnik može da bude opasan ako oni nisu na pravom nivou, tako da iskustvo govori da ne smije da bude potcjenjivanja.

"Ako budemo pravi - ne postoji nepremostiva prepreka za Ligu šampiona. Ako mi nismo u stanju da pobijedimo klubove kao Makabi Haifa i Pafos, onda nam i nije mjesto tamo. Hoćemo da igramo s najboljim klubovima Evrope. Želim da Zvezda bude prava, imamo bolji tim od protivnika s kojima igramo, tako da ne prihvatamo alibi", rekao je Terzić.

O prelaznom roku

Izvor: MN PRESS

"Što se tiče prelaznog roka, mislimo da smo ozbiljno radili posljednjih šest mjeseci. Ne vjerujem da će biti još mnogo dolazaka. Odlazaka sigurno neće biti. Imamo formiran tim koji je u utakmicama Lige Evrope pokazao da je kvalitetan tim i da može da igra na visokom nivou. Svi klubovi iz Lige Evrope koje smo pobijedili su jači od onih s kojima igramo u Ligi šampiona. Niko ne može da ide do kraja kvalifikacija. Doveli smo dva brza i hitra igrača na krilu, došao je i Mo Čam, kao još i Abu Fani, modernija i brža verzija Kange na želju Dejana Stankovića. To su četiri igrača koja će donijeti svježe krvi već dobrom timu Crvene zvezde", rekao je Zvezdan Terzić koji se osvrnuo na riječi Dejana Stankovića o "bombi" koju još čeka".

"Niste ga dobro razumjeli. Stanković je rekao da se bomba može očekivati tek krajem avgusta, neće se najbolji igrači zaletjeti u junu, nego na kraju avgusta. To je rekao Dejan Stanković", naglasio je Terzić.

Šta je sa Erakovićem i da li dolazi novi štoper?

Vidi opis Zvezdan Terzić: "Odlazaka neće biti! Ovdje smo zbog loših igara klubova iz Srbije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Strahinja Eraković je naše dijete, mi smo zadovoljni njime, pravi lider i vođa. Potreban nam je. Imamo do 15. avgusta da se izjasnimo i sve ide u tom pravcu da će Eraković i poslije kvalifikacija za Ligu šampiona ostati u Zvezdi", naglasio je Terzić i time praktično potvrdio da će "Čupa" biti otkupljen od Zenita za 3,5 miliona evra, koliko će na "Marakani" platiti za polovinu njegovog ugovora.

Da li dolazi neki novi štoper? "Vidjećemo, Erakovića imamo u kvalifikacijama, tu su Veljković, Rodrigao, Gudelj i Tebo Učena. Nekada i žurimo da se što prije adaptiraju igrači. Tebo Učena je korektno odigrao, mi smo igrali četiri utakmice u Ligi Evrope sa po 1:0 i to nam govori da ta odbrana može da odigra čvrsto. Nećemo žuriti, po svaku cijenu, kako se bude odvijalo tržište."

Da li su opcije bivši srpski reprezentativci i povratnici?

"Moramo da vodimo računa i da pravimo balans između mladih i iskusnih igrača. Postoji opasnost da dovođenjem starijih zatvorimo prostor mladima. Živimo od njih. Ne možemo da se zakucamo sa mnogo iskusnih igrača koji nemaju tržišnu vrijednost."

Kostov još ne ide, a ko odlazi?

Vidi opis Zvezdan Terzić: "Odlazaka neće biti! Ovdje smo zbog loših igara klubova iz Srbije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Očekuje se da Crvena zvezda ovog ljeta proda Vasilija Kostova za rekordnu svotu novca, međutim za sada od toga ništa, pošto na "Marakani" računaju na talentovanog fudbalera u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

"Imali smo mnogo razgovora i ne žurimo s prodajom jer želimo da uđemo maksimalno fokusirani u Ligu šampiona. Ima za Kostova vremena, on je 2008. godište, kad dođe prava ponuda - sješćemo, razmisliti i onda donijeti odluku oko toga", poručio je Terzić.

Veliki je broj fudbalera koji su višak u Zvezdi: "Zbog Svjetskog prvenstva, prelazni rok će početi i kasnije, vidjećemo u skladu s odlukama Dejana Stankovića. Imamo mnogo igrača, biće odlazaka onih koji se ne nametnu u prvom dijelu priprema."