"Uspjeli smo ono što nije niko u regionu": Terzić izložio plan rekonstrukcije Marakane i najavio pohod na Ligu šampiona

Generalni direkor Crvene zvezde Zvezdan Terzić pobrojao je uspjehe i dostignuća i otkrio plan za naredne godine.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

FK Crvena zvezda održala je redovnu sjednicu Skupštine, a tim povodom je govorio generalni direktor Zvezdan Terzić, koji je u svom obraćanju sumirao sezonu 2025/26 i najavio velike planove za budućnost.

Cjelokupno obraćanje vam prenosimo u cijelosti bez redakcijskih izmjena:

"Poštovani članovi Skupštine, dragi prijatelji, dozvolite mi da vas pozdravim i poželim uspješan rad na današnjoj sednici.

Želim da čestitam našem starom novom predsjedniku Svetozaru Mijailoviću na izboru za još jedan mandat na poziciji predsednika Crvene zvezde. Takođe , želim da čestitam svim članovima Upravnog odbora na izboru i da im poželim sreću i uspjeh u narednom periodu.

Iza nas je još jedna godina koja je potvrdila ono što Crvena zvezda danas jeste, najuspješniji, najstabilniji i najorganizovaniji sportski kolektiv u ovom dijelu Evrope.

Devet godina uzastopne dominacije na domaćoj sceni je potvrda snage kluba, ispravnosti donesenih odluka i zajedničkog rada svih struktura Crvene zvezde. Jer u sportu kao i u životu, najteže je ponavljati uspjehe.

Crvenu zvezdu danas krasi stabilnost, odgovorno upravljanje i ulaganje u budućnost.

Zato naš razvoj i dalje počiva na četiri ključna stuba strategije:

Sportski rezultati

Finansijska stabilnost

Omladinska škola

Infrastruktura

Upravo zahvaljujući ravnoteži između ova četiri segmenta, Crvena zvezda danas raste, napreduje i gradi temelje za uspjehe budućih generacija.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Davno smo podigli ljestvicu očekivanja i navikli našu armiju navijača na titule i stalne uspjehe.

U skladu sa tim, nastojimo da iz sezone u sezonu imamo kontinuitet kako u domaćim tako i u evropskim okvirima.

U tome uspjevamo jer osim dominacije u domaćim okvirima Zvezda je stalni učesnik najelitnijih evropskih takmičenja gdje smo sve konkurentniji.

1 . SPORTSKI REZULTATI

U prethodnoj godini Zvezda je uspešno učestvovala u Ligi Evrope. Nažalost , nedostajalo je u dvomeču sa francuskim Lilom i malo sreće da prođemo dalje tokom proljećnog dijela takmičenja u Evropi.

U domaćim okvirima pokazali smo apsolutnu dominaciju osvajanjem 9. uzastopne šampionske titule i 6. uzastopne duple krune, što nikad niko nije uspio ni u Srbiji ni u širem regionu.

Poslie nekoliko decenija, pobijedili smo našeg vječitog rivala Partizan u sve 3 utakmice u jednoj sezoni i to ubjedljivim skorom 8:1.

Crvena zvezda danas ima kontinuitet evropskih nastupa kakav je nekada bio nezamisliv: 9 grupnih faza UEFA takmičenja – 4 Lige šampiona i 5 Liga Evrope potvrđuju našu stabilnost i konkurentnost na međunarodnoj sceni.

Uvjeren sam da ćemo i ove nastupajuće sezone izboriti 10. uzastopnu grupnu fazu, sa ambicijom da ona bude upravo u Ligi šampiona.

U toku je još jedan važan prelazni rok i period u kojem postavljamo temelje za narednu sezonu. Svjesni smo očekivanja koja Crvena zvezda nosi i odgovornosti koju imamo prema klubu i njegovim navijačima.

Naš cilj ostaje jasan – da u naredne tri godine osvojimo tri nove šampionske titule i na grb Crvene zvezde dodamo četvrtu zvjezdicu, uspjeh rezervisan samo za najveće evropske klubove.

Vidi opis "Uspjeli smo ono što nije niko u regionu": Terzić izložio plan rekonstrukcije Marakane i najavio pohod na Ligu šampiona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Kada je riječ o Evropi, naše ambicije su podjednako jasne. Želimo da Crvena zvezda iz godine u godinu bude redovan učesnik grupnih faza UEFA takmičenja, sa posebnim fokusom na plasman u Ligu šampiona.

Evropska scena nije samo pitanje prestiža, već i važan preduslov daljeg sportskog i finansijskog razvoja kluba.

Međutim, ono što nas je dovelo do 9 uzastopnih šampionskih titula i 9 učešća u Evropi nije zadovoljstvo postignutim, već stalna želja za novim uspjesima. Zato ne gledamo iza sebe, već isključivo ispred sebe.

Crvena zvezda nikada nije bila klub koji čuva osvojeno – Crvena zvezda je klub koji osvaja novo.

Naša istorija nas obavezuje, naša snaga nam daje pravo da vjerujemo, a naša ambicija nam ne dozvoljava da stanemo.

2 . FINANSIJSKA STABILNOST

Govoreći o finansijama, 2025. godinu smo završili sa pozitivnim rezultatom – 10 miliona evra u plusu dok je ukupni konsolidovani prihod 104 miliona evra. Operativni direktor će u svom izlaganju detaljno govoriti o ovome u sklopu godišnjeg finansijskog izveštaja.

Ukupno u periodu od 2014. do 2026. (do današnjeg dana) ostvarili smo:

* 550 miliona evra prihoda

* Od toga 448 miliona evra iz inostranstva (82% ukupnih prihoda)

Danas se među najvećim vrijednostima Crvene zvezde izdvajaju stabilna pozicija na UEFA rang listi koja nam omogućava povoljniji put ka evropskim takmičenjima, kao i igrački kadar čija tržišna vrijednost u ovom trenutku iznosi 117 miliona evra.

Posebno je važno naglasiti da veliki broj mladih fudbalera tek ulazi u prvi tim, zbog čega njihov puni tržišni potencijal još uvijek nije u potpunosti valorizovan.

U tekućoj godini očekujemo ukupne prihode u rasponu od 70 do 100 miliona evra, u zavisnosti od iznosa transfera igrača i evropskog takmičenja u kojem budemo učestvovali.

Sličan nivo prihoda projektujemo i u narednim godinama, što potvrđuje stabilnost i održivost poslovnog modela kluba.

Najznačajniji izvori prihoda i dalje ostaju transferi igrača i UEFA bonusi. Ta dva izvora učestvuju sa više od 70% u ukupnoj strukturi prihoda, a očekujemo da se ovaj trend nastavi i u budućnosti.

Istovremeno , više od 82% ukupnih prihoda klub ostvaruje na inostranom tržištu, što Crvenu zvezdu svrstava među rijetke domaće organizacije koje najveći dio prihoda generišu iz inostranstva.

Kao najveći brend Srbije i njen najuspješniji predstavnik na evropskoj sceni, Crvena zvezda ne doprinosi samo sportskim rezultatima i međunarodnoj promociji zemlje, već predstavlja i značajan izvor deviznog priliva.

Nastavićemo da poslujemo odgovorno, transparentno i održivo, uz redovno i značajno učešće u prihodima budžeta Republike Srbije kroz izmirenje svih poreskih i drugih zakonskih obaveza.

Naše poslovanje je potpuno transparentno u odnosu sa državom, te za ovih 12 godina ističemo:

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* Imali smo samo jedno javno preduzeće kao sponzora i to Telekom Srbija sa 18 miliona evra što je ukupno 3.3% našeg ukupnog prihoda. Ali ponavljam - sponzora, a ne donatora što znači da je Crvena zvezda za taj iznos pružila uslugu Telekomu kroz reklamu na dresu najvećeg srpskog brenda.

* Direktne donacije države našem klubu iznosile su 22 miliona evra za prethodnih 12 godina sto iznosi 1.8 miliona evra godišnje ili 4% našeg ukupnog prihoda, a po prvi put su realizovane tek tokom pandemije Kovid virusa 2021 godine.

* Istovremeno, za ovih 12 godina u budžet Republike Srbije uplatili smo 70 miliona evra na ime poreza.

3 . OMLADINSKA ŠKOLA

Velika ulaganja u Omladinsku školu, koja su u prethodnim godinama iznosila oko 6 miliona evra godišnje, uveliko daju pun efekat.

Zato želimo da u narednom periodu još više prostora i odgovornosti pružimo mladim igračima poniklim u našem sistemu.

Posebno je važno naglasiti da ulaganje u mlade igrače nije samo sportska, već i jedna od najvažnijih poslovnih odluka Kluba. Iskustvo iz prethodnih godina pokazuje da upravo igrači ponikli u našoj Omladinskoj školi predstavljaju najvredniji resurs Crvene zvezde i najveći generator budućih prihoda.

Prihodi ostvareni od transfera igrača imaju presudan značaj za finansijsku stabilnost i dalji razvoj Kluba. Svaki evro uložen u razvoj mladih fudbalera predstavlja ulaganje koje višestruko doprinosi budućnosti Crvene zvezde.

Zato Omladinsku školu ne posmatramo kao trošak, već kao investiciju sa najvećim povratom.

Naš cilj je da Crvena zvezda i u godinama koje dolaze ostane prepoznatljiva kao klub koji stvara igrače, osvaja trofeje i na zdravim temeljima gradi svoju sportsku i finansijsku budućnost.

4 . INFRASTRUKTURA

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Kada govorimo o infrastrukturi, iza nas je period u kojem smo uložili više od 15 miliona evra u razvoj i modernizaciju klupskih kapaciteta.

Potpuno smo obnovili infrastrukturu trening centra, unaprijedili uslove za rad prvog tima i Omladinske škole, izgradili novu modernu zgradu sa medicinskim blokom i obezbijedili nove terene za trening.

Međutim , pred nama je još jedan veliki infrastrukturni izazov i projekat od strateškog značaja za budućnost kluba – kompletna rekonstrukcija stadiona “Rajko Mitić”.

Naš cilj je da Marakana zadrži svoju istoriju, tradiciju i prepoznatljiv identitet, ali da istovremeno bude prilagođena najvišim zahtjevima novog doba i nove publike koja stasava i postaje sve zahtjevnija.

Realizacija ovog projekta predviđena je kroz više faza.

Prva faza odnosi se na rješavanje urbanističkih pitanja, za koju očekujemo da će biti okončana najkasnije do proljeća naredne godine.

Nakon toga slijedi faza rešavanja imovinsko-pravnih pitanja u zoni stadiona.

U tom dijelu procesa neophodno je učešće i odlučivanje nadležnih državnih organa, imajući u vidu da je FK Crvena zvezda registrovan kao udruženje građana, što u postojećem pravnom okviru otvara pitanja u vezi sa mogućnošću upisa prava svojine na zemljištu.

Rješavanje ovih pitanja predstavlja važan preduslov za realizaciju projekta.

Nadam se da ćemo, uz podršku države i poštovanje svih zakonskih i regulatornih procedura, uspješno prevazići ove izazove i stvoriti uslove da rekonstrukcija stadiona postane jedan od najvažnijih projekata u savremenoj istoriji Kluba.

Želimo da Crvena zvezda dobije stadion dostojan svoje istorije, svojih navijača i rezultata koje ostvaruje na evropskoj sceni.

Kao što smo u prethodnim godinama pokazali da možemo da razvijamo klub sportski i finansijski, tako smo uvjereni da ćemo uspješno realizovati i ovaj veliki infrastrukturni projekat koji će obilježiti narednu etapu razvoja Crvene zvezde", stoji na sajtu Crvene zvezde.

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