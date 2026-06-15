Dejan Stanković progovorio je o situaciji sa Ademom Avdićem koji se oporavlja od teške povrede.

Izvor: Instagram/crvenazvezdafk/Screenshot

Veliki maler zadesio je perspektivnog igrača Crvene zvezde Adema Avdića tokom reprezentativne akcije. Veljko Paunović ga je uvrstio u tim za prijateljske mečeve protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika, da bi u drugoj utakmici zadobio tešku povredu koja će ga odvojiti od terena na nekoliko mjeseci.

Nažalost, on je povrijedio prednji ukršteni ligament, pa je odmah podrvrgnut operaciji u Rimu. Još uvijek nema prognoza o njegovom povratku na teren, a o ovoj situaciji je na startu priprema govorio i trener Dejan Stanković. Srpski šampion neće tražiti odštetu od FSS-a, iako je Avdić bio pred transferom karijere.

Mjesecima je talentovani bek bio u bilježnicama skauta timova širom Evrope, a navodno je već sve bilo dogovoreno oko njegovog transfera u Brajton. Kako je doživio veliki peh, sve je stopirano.

Šta kaže Stanković?

Vidi opis "Nećemo tražiti nadoknadu od FSS": Avdić i Zvezda ostali bez velikog transfera, čekaju se prve prognoze Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Trener Crvene zvezde nije previše otkrivao o oporavku Avdića, podsjetio je da je ovo drugi veliki peh za mladog igrača, pošto je i prije dvije godine imao istu povredu, samo druge noge.

"Avdić se povrijedio igrajući za Srbiju i operisan je u Rimu, ukršteni ligament druge noge - sada desna, bila je lijeva. Bilo je to poslije brutalnog starta meksičkog reprezentativca. Nismo razmišljali da tražimo nadoknadu od FSS, nama je čast kada igra za Srbiju, mogao je da se povrijedi i na meču Zvezde", rekao je Stanković.

Avdić je ove sezone za Crvenu zvezdu odigrao 31 utakmicu i postigao gol u vječitom derbiju, a na taj učinak je dodao još tri asistencije. Dejan Stanković mu je davao dosta minuta, što je on vraćao na terenu, ali nažalost moraće da sačeka na povratak, ali i veliki transfer...