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Istorija: Andrej Barna je vicešampion Evrope i novi rekorder Srbije

Istorija: Andrej Barna je vicešampion Evrope i novi rekorder Srbije

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Srpski plivač osvojio srebro u Parizu!

andrej Barna osvojio srebro na EP Izvor: Profimedia

Srpski plivač Andrej Barna (28) osvojio je drugo mjesto u finalu na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Isplivao je 21,37, što je novi srpski rekord!

U najjačoj disciplini i konkurenciji, Barna je pokazao da je najbrži Srbin ikad! U polufinalu je imao četvrto vrijeme među svim učesnicima, 21,52, a onda je taj rezultat nadogradio.

Izvor: RTS/Screenshot

Andrej već ima evropsko zlato

Andrej Barna (28) je šampion Evrope iz 2024. sa srpskom štafetom 4x100, a na tom EP je bio i bronzani u trci na 100 metara slobodnom stilom. Nekadašnji student Univerziteta Lujvil bio je i zlatni u štafeti 4x100 na Mediteranskim igrama 2018.

Pobijedio rak

Barnina životna priča je inspiracija za sve, jer je 2019. godine pobijedio rak bubrega, koji mu je dijagnostikovan na rutinskom pregledu. Njegov univerzitet je organizovao operaciju od koje se oporavio ekspresno, za mjesec dana i vratio se normalnom životu i postao vrhunski sportista.

Tagovi

Andrej Barna Plivanje

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